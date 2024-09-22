Посол США Хики исключил появление американских военных баз в Финляндии

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Посол США в Финляндии Дуглас Хики не видит условий для появления в стране постоянных американских военных баз. Об этом он сообщил в интервью газете Ilta-Sanomat.
Он подчеркнул, что условий для появления постоянных баз США в Финляндии нет, однако совместные учения проводиться будут.
Также отметим, что на этой неделе Хики досрочно покидает пост посла США в Финляндии, поскольку перейдет на должность советника кампании кандидата в президенты от партии демократов вице-президента Камалы Харрис. Он занял пост посла 6 апреля 2022 года.
Ранее, в июле, парламент Финляндии единогласно одобрил оборонное соглашение со Штатами. После этого Вашингтон получил доступ к 15 военным объектам на территории страны.
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Также отметим, что на этой неделе Хики досрочно покидает пост посла США в Финляндии, поскольку перейдет на должность советника кампании кандидата в президенты от партии демократов вице-президента Камалы Харрис. Он занял пост посла 6 апреля 2022 года.
Ранее, в июле, парламент Финляндии единогласно одобрил оборонное соглашение со Штатами. После этого Вашингтон получил доступ к 15 военным объектам на территории страны.
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Анастасия Чинкова