27 июня 2025, 07:56

Линн Трейси (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Посол США в России Линн Трейси завершает свою дипломатическую миссию и покидает Москву, сообщает пресс-служба посольства. Об этом пишет РИА Новости.





Трейси, назначенная на пост посла в январе 2023 года, отметила, что после завершения своей работы в России она планирует покинуть дипломатическую службу. Трейси опытный дипломат, ранее занимала пост посла в Армении и работала старшим советником по России в Государственном департаменте США, а также была заместителем главы миссии в Посольстве США в Москве.





«Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву», — указано в материале.

«Я горжусь тем, что произошло в Москве в такое время в фундаменте. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжают работать в рамках наших отношений и поддержки связей с дополнительным народом. Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего», — сказала она.