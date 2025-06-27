Посол США в России Трейси завершает работу и покидает Москву
Посол США в России Линн Трейси завершает свою дипломатическую миссию и покидает Москву, сообщает пресс-служба посольства. Об этом пишет РИА Новости.
Трейси, назначенная на пост посла в январе 2023 года, отметила, что после завершения своей работы в России она планирует покинуть дипломатическую службу. Трейси опытный дипломат, ранее занимала пост посла в Армении и работала старшим советником по России в Государственном департаменте США, а также была заместителем главы миссии в Посольстве США в Москве.
«Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву», — указано в материале.
Её работа отличалась открытостью, честностью и убеждённостью в том, что даже в сложные времена важен осмысленный диалог.
«Я горжусь тем, что произошло в Москве в такое время в фундаменте. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжают работать в рамках наших отношений и поддержки связей с дополнительным народом. Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего», — сказала она.