США подписали торговую сделку с Китаем и планируют вскоре заключить соглашение с Индией
Трамп: США подписали с КНР соглашение по торговле и запланировали сделку с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем и ожидании скорого заключения соглашения с Индией. Новая торговая договоренность между США и Китаем была заключена 25 июня. Об этом Трамп сообщил во время публичного выступления в Белом доме, передает ТАСС.
В своем выступлении он также упомянул, что в рамках китайской сделки начинается открытие китайского рынка для производителей США.
«Мы лишь вчера подписали (торговую договоренность) с Китаем, верно? (...) У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная», — поделился Трамп.Трамп охарактеризовал готовящиеся сделки как «замечательные», особо отметив масштаб потенциального соглашения с Индией, которое откроет индийский рынок для американских товаров. Детали президент США не привел.
Ранее сообщалось, что саммит Евросоюза не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. По данным дипломатических источников в Брюсселе, утверждение санкций заблокировала Словакия.