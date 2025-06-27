США подписали торговую сделку с Китаем и планируют вскоре заключить соглашение с Индией

27 июня 2025, 03:30

Трамп: США подписали с КНР соглашение по торговле и запланировали сделку с Индией

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем и ожидании скорого заключения соглашения с Индией. Новая торговая договоренность между США и Китаем была заключена 25 июня. Об этом Трамп сообщил во время публичного выступления в Белом доме, передает ТАСС.





В своем выступлении он также упомянул, что в рамках китайской сделки начинается открытие китайского рынка для производителей США.





«Мы лишь вчера подписали (торговую договоренность) с Китаем, верно? (...) У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная», — поделился Трамп.