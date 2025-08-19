AFP: Путин предложил Трампу встретиться с Зеленским в Москве
В своей беседе с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает издание AFP.
Как отметил источник издания, это предложение Путин выдвинул в тот момент, когда Трамп позвонил ему во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Таким образом, если по данному вопросу будет достигнуто согласие, то встреча российского лидера с главой киевского режима может пройти в Москве.
Ранее Трамп требовал от Зеленского гибкости для достижения мира на Украине. При этом президент надеялся и на готовность к компромиссам со стороны Путина.
