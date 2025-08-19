Названы условия для достижения мира на Украине
Политолог Касонта: Украина не прекратит безумие, пока у власти стоит Зеленский
Присутствие Владимира Зеленского у власти на Украине не позволит конфликтующим странам прийти к миру. Так считает консультант по политическим рискам Адриэль Касонта.
Зеленский видит личную выгоду в продолжении конфликта с Россией, уверен специалист.
«Проблема кроется в нынешнем правительстве, без сильной позиции украинских союзников, сторонников и инвесторов Украина не прекратит свое безумие», — подчеркнул Касонта в беседе с «Известиями».
Он также считает, что прочного мира получится достигнуть только после того, как руководства западных стран начнут воспринимать Россию как партнера, а не как врага.
По словам эксперта, совместные старания президента России Владимира Путина и американского Дональда Трампа смогут в итоге урегулировать украинский конфликт.
Тем временем экс-премьер Украины Николай Азаров заявил RT, что во встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС есть не только позитивные, но и негативные моменты.
«Трампу удалось продавить свою согласованную на Аляске линию: идти не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование. Он это несколько раз чётко повторил, и в конце концов все эти его западные так называемые партнёры промолчали», — отметил Азаров.
Он обратил внимание, что лидер киевского режима под давлением американского президента был вынужден «занять соглашательскую позицию», хотя раньше был категорически против. Теперь же Зеленский не отказывается обсуждать территории, однако хочет это делать в присутствии Путина.
Азаров также добавил, что на встрече не обсуждался вопрос легитимности и политической сущности киевского режима. По мнению Азарова, лидеры стран ЕС хотят сохранить антироссийский режим в лице Зеленского.