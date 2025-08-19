19 августа 2025, 17:20

Политолог Касонта: Украина не прекратит безумие, пока у власти стоит Зеленский

Фото: iStock/Silent_GOS

Присутствие Владимира Зеленского у власти на Украине не позволит конфликтующим странам прийти к миру. Так считает консультант по политическим рискам Адриэль Касонта.





Зеленский видит личную выгоду в продолжении конфликта с Россией, уверен специалист.





«Проблема кроется в нынешнем правительстве, без сильной позиции украинских союзников, сторонников и инвесторов Украина не прекратит свое безумие», — подчеркнул Касонта в беседе с «Известиями».

«Трампу удалось продавить свою согласованную на Аляске линию: идти не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование. Он это несколько раз чётко повторил, и в конце концов все эти его западные так называемые партнёры промолчали», — отметил Азаров.