Посол в Армении высказался о БРИКС

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В объединении БРИКС не принято «выкручивать руки», а также навязывать абсурдные решения, потому что БРИКС — это клуб независимых государств, сообщил РИА Новости российский посол в Армении Сергей Копыркин.
«Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков», — прокомментировал представитель дипмиссии.Копыркин также перечислил базовые принципы БРИКС: солидарность, прагматизм, открытость, взаимное уважение и равноправие. Таким образом дипломат ответил на вопрос, какие преимущества армянской республике может дать взаимодействие в рамках БРИКС.
Эксперты отмечали, что объединение БРИКС основывается на взаимоуважении в отличие от НАТО, где все участники работают на одно государство.
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Никита Кротов