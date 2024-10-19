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Посол в Армении высказался о БРИКС

Посол Копыркин: в БРИКС не принято «выкручивать руки» и навязывать решения
19 октября 2024, 14:23
Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

В объединении БРИКС не принято «выкручивать руки», а также навязывать абсурдные решения, потому что БРИКС — это клуб независимых государств, сообщил РИА Новости российский посол в Армении Сергей Копыркин.
«Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Копыркин также перечислил базовые принципы БРИКС: солидарность, прагматизм, открытость, взаимное уважение и равноправие. Таким образом дипломат ответил на вопрос, какие преимущества армянской республике может дать взаимодействие в рамках БРИКС.



Эксперты отмечали, что объединение БРИКС основывается на взаимоуважении в отличие от НАТО, где все участники работают на одно государство.

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#мир
#россия
#армения
#брикс
#новости
В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»
19 октября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Баннеры с надписью «Россия — наш друг» можно увидеть в болгарском Пловдиве, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Болгарской социалистической партии Ивана Петкова. Парламентарий подчеркнул, что болгары не принимают ежедневную ложь о России, которую растиражировали западные СМИ.
«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — прокомментировал Петков.
В 2024 году активисты Болгарской социалистической партии отстояли при помощи протеста памятник «Алеша» советскому солдату-освободителю. Монумент открыли в 1957 году, а в текущем муниципальный совет предложил его демонтировать и перенести в Музей коммунистического искусства.

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#россия
#болгария
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Лукашенко провел непростые переговоры с представителями западных государств
19 октября 2024, 13:44

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «очень сложные, но интересные переговоры» с представителями Запада, сообщает Первый информационный телеканал в своем Telegram.
«И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», — пояснил глава РБ.

Политик также подчеркнул, что западные представители завидуют белорусской стороне, поскольку, по словам Лукашенко, белорусы умеют праздновать, жить и работать, и они достойно прошли свой путь.

«…Они нам завидуют (…), что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь (...) развития», — сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко объяснял, какой сигнал от России услышали на Западе.

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#мир
#белоруссия
#александр лукашенко
#переговоры
#новости
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Появились новые доказательства причастности США к подрыву «Северных потоков»
Захарова отметила слова капитана о флоте США у Дании до ЧП на «Северных потоках»
19 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Benny Winslow

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах капитана датского порта, который видел военные корабли США у берегов Дании незадолго до подрыва «Северных потоков». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, капитана заставили молчать на долгие годы.
Речь идет о расследовании датских журналистов, опубликованное 26 сентября, в котором капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что «последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва» американские военные корабли с выключенными транспондерами.
«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — написала Захарова.
Она также спросила, опрашивали ли этого свидетеля следователи из Дании, Швеции и Германии.
«Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе «Владимире З.», что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?», — иронично предположила дипломат.
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Первые крупные военно-морские учения России и Индонезии пройдут в ноябре
19 октября 2024, 12:35

ВМФ на учениях «Океан-2024» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ)

Первые крупные российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в ноябре, сообщил в беседе с ТАСС посол России в Индонезии Сергей Толченов.
«В ноябре в порт Сурабая совершит дружественный заход группа кораблей Тихоокеанского флота. Это будут три современных наших корвета. Такие визиты разных наших кораблей бывают практически каждый год, и в обратном направлении тоже имеется движение: индонезийские корабли заходят к нам. Но в ноябре в привязке к этому заходу будут первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Дипломат отметил, что учения будут называться «Орруда» (от мифологического царя птиц «гаруда» и «орел»). Причем символы стран, добавил Толченов, увидят все, включая друзей и недругов. Собеседник резюмировал, что России безразлично, как относятся третьи государства к двусторонним делам РФ и Индонезии.

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#мир
#россия
#индонезия
#учения
#новости
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Путин назначил Орешкина спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с БРИКС
Орешкин будет отвечать за финансово-экономическое сотрудничество с БРИКС
19 октября 2024, 11:51

Максим Орешкин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству с БРИКС. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания — 19 октября. Максим Орешкин также станет специальным представителем по вопросам взаимодействия с Новым банком развития БРИКС, который занимается финансированием проектов объединения.

Ранее глава российского государства заявил, что на сегодняшний день план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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#саммит
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#брикс
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Лавров: слова Байдена о переговорах с РФ по ЯО — желание получить очки
19 октября 2024, 11:30

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов говорить с Москвой о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий, являются желанием получить очки перед выборами для американского вице-президента Камалы Харрис.
Об этом изданию «Аргументы и Факты» рассказал главный дипломат РФ Сергей Лавров.

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии», — прокомментировал глава внешнеполитического ведомства России.

Перед этим заокеанский лидер говорил о необходимости стремления мира полностью устранить ядерный арсенал. При этом хозяин Белого дома промолчал, что его кабмин потратил значительные средства, чтобы развить и укрепить свою ядерную триаду.

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Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар

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#новости
#сергей лавров
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Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
CNN: лидер ХАМАС Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову
19 октября 2024, 10:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар погиб в результате огнестрельного ранения в голову, сообщают журналисты CNN, сославшись на израильский Центр судебной медицины.
«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — прокомментировал патологоанатом Хен Кугель, который проводил вскрытие Синвара.
На теле главы политбюро ХАМАС, отметил Кугель, найдены и прочие ранения, включая те, что от ракеты или танкового снаряда.

Об убийстве Синвара в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в минувший четверг, 17 октября. Израильское руководство считает лидера ХАМАС зачинщиком атаки на Израиль в октябре прошлого года, когда ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».

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#мир
#израиль
#хамас
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#война
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#цахал
#конфликт
#палестина
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В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
МИД: вступление Украины в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта
19 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/vlad_karavaev

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что присоединение Украины к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Полищук отметил, что Москва регулярно предупреждает об опасности вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, если это произойдет, то такой шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение блока в боевые действия против РФ и приведет к неконтролируемой эскалации.

Дипломат выразил надежду, что в руководстве альянса есть здравомыслящие политики, которые осознают, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО.

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#рф
#украина
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Обломки разведывательного БПЛА Южной Кореи нашли в столице КНДР
ЦТАК: власти КНДР обнаружили в Пхеньяне обломки южнокорейского дрона
19 октября 2024, 07:31

Фото: iStock/ffikretow

Обломки беспилотника Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Представитель Минобороны Северной Кореи подчеркнул, что повторное вторжение военных средств Республики Корея будет расцениваться Пхеньяном объявлением войны, а также повлечет за собой ответные удары.

Ранее Южной Корее уже делали предупреждение по поводу прекращения полетов БПЛА. Согласно информации Пхеньяна, в октябре южнокорейские дроны трижды нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить листовки.

Напомним, накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила Южную Корею, что ультиматум Пхеньяна о прекращении отправки беспилотников нельзя считать пустыми словами, иначе это обернется катастрофой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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