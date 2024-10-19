В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»

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Баннеры с надписью «Россия — наш друг» можно увидеть в болгарском Пловдиве, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Болгарской социалистической партии Ивана Петкова. Парламентарий подчеркнул, что болгары не принимают ежедневную ложь о России, которую растиражировали западные СМИ.
«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — прокомментировал Петков.В 2024 году активисты Болгарской социалистической партии отстояли при помощи протеста памятник «Алеша» советскому солдату-освободителю. Монумент открыли в 1957 году, а в текущем муниципальный совет предложил его демонтировать и перенести в Музей коммунистического искусства.
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