В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах капитана датского порта, который видел военные корабли США у берегов Дании незадолго до подрыва «Северных потоков». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, капитана заставили молчать на долгие годы.