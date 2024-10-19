Лукашенко провел непростые переговоры с представителями западных государств

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «очень сложные, но интересные переговоры» с представителями Запада, сообщает Первый информационный телеканал в своем Telegram.
«И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», — пояснил глава РБ.
Политик также подчеркнул, что западные представители завидуют белорусской стороне, поскольку, по словам Лукашенко, белорусы умеют праздновать, жить и работать, и они достойно прошли свой путь.
«…Они нам завидуют (…), что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь (...) развития», — сказал белорусский лидер.Ранее Лукашенко объяснял, какой сигнал от России услышали на Западе.
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