Путин высказался о показателе бедности в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Уровень российского показателя бедности удовлетворительный, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло — это хорошо», — произнес президент.Беглов уточнил, что в Петербурге число бедных людей сократилось на треть.
Перед этим сообщалось, что Путина удивила средняя зарплата в Москве. Российский лидер считает, что сумма порядка 160 тысяч рублей слишком мала.
Таким образом Путин усомнился в словах московского градоначальника Сергея Собянина о средней зарплате в 140-160 тысяч рублей.
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Никита Кротов