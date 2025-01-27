Путин высказался о показателе бедности в России

Основной день выборов в Беларуси прошел 26 января 2025 года. В 08:00 по всей стране открылись 5325 избирательных участков. С самого утра тысячи граждан пришли, чтобы выразить свою позицию и проголосовать. Как проходило голосование и каковы его итоги расскажет «Радио 1».