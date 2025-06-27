Посол в Норвегии рассказал о рвущихся в Россию молодых иностранцах

27 июня 2025, 12:02

Корчунов: в посольство в Норвегии ежемесячно обращаются желающие переехать в РФ

Фото: iStock/FTiare

Посольство России в Норвегии ежемесячно получает несколько обращений от иностранных граждан, которые хотят переехать в РФ. Об этом заявил российский посол в Осло Николай Корчунов, передает РИА Новости.