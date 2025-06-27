Посол в Норвегии рассказал о рвущихся в Россию молодых иностранцах
Посольство России в Норвегии ежемесячно получает несколько обращений от иностранных граждан, которые хотят переехать в РФ. Об этом заявил российский посол в Осло Николай Корчунов, передает РИА Новости.
По его словам, посольство каждый месяц получает около 3-5 обращений от иностранцев. Корчунов отметил, что заявки поступают не только от граждан Норвегии, но и других государств.
В основном это молодые люди, которые связывают свою будущее с Россией и разделяют ее традиционные ценности, пояснил посол. Корчунов добавил, что в посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к этому.
Читайте также: