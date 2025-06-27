WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для удара по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал подготовку к свадьбе своего сына Авнера как отвлекающий маневр для введения в заблуждение иранского руководства перед началом военной операции против Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильской и американской разведках.
По данным издания, Нетаньяху специально объявил об отпуске и праздновании свадьбы 16 июня, чтобы создать у Ирана ложное впечатление о местоположении главы правительства и общей обстановке. Никто из близких, включая сына, не знал, что свадьба будет отложена.
Эта история стала частью масштабной дезинформационной кампании, включавшей распространение информации о расколе между Нетаньяху и Трампом, чтобы убедить Иран в отсутствии поддержки США.
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