WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для удара по Ирану

27 июня 2025, 11:13

Биньямин Нетаньяху ( РИА Новости / Сергей Гунеев )

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал подготовку к свадьбе своего сына Авнера как отвлекающий маневр для введения в заблуждение иранского руководства перед началом военной операции против Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильской и американской разведках.