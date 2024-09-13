Посол высказался об объявлении в розыск итальянских журналистов

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Неудивительно, что журналисты итальянской телерадиокомпании RAI, незаконно проникшие на территорию России, объявлены в розыск. Такое заявление сделал посол России в Италии Алексей Парамонов, сообщает РИА Новости.
Посол был вызван в МИД Италии, где объяснил, что журналисты совершили правонарушение и окончательное решение по этому вопросу должен принять суд.
Ранее стало известно, что семь иностранных журналистов объявлены в розыске МВД России. В частности, речь идет о журналистах Стефани Баттистини и Симони Трайни с итальянского телеканала RAI.
В августе телерадиокомпания RAI отозвала из Украины журналисток Стефанию Баттистини и Симоне Трайни, которые освещали события в Курской области. Их посещение России подвергся критике со стороны российского МИДа, который вскоре вызвал итальянского посла Чечилию Пиччони.
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«Посол разъяснил, что отсутствуют основания для какого-либо "удивления" в связи с обоснованной и четкой позицией российских компетентных органов», – сообщается в заявлении посольства.
Ранее стало известно, что семь иностранных журналистов объявлены в розыске МВД России. В частности, речь идет о журналистах Стефани Баттистини и Симони Трайни с итальянского телеканала RAI.
В августе телерадиокомпания RAI отозвала из Украины журналисток Стефанию Баттистини и Симоне Трайни, которые освещали события в Курской области. Их посещение России подвергся критике со стороны российского МИДа, который вскоре вызвал итальянского посла Чечилию Пиччони.
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Александр Климов