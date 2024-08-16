МВД планирует возбудить дело на итальянок, сделавших репортаж в Курской области

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МВД России собирается возбудить уголовное дело в отношении итальянских журналистов, подготовивших репортаж из Курской области на фоне атаки ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что речь идёт о журналистках Стефании Баттистини и Симоне Траини, которые посетили обстрелянный город Суджа.
В эфире итальянского телеканала TG1 вышел их репортаж, на котором журналистки показали подбитую технику у российской границы, а также пообщались с местными жителями.
По данным источника из российского ведомства, в отношении иностранных гражданок могут возбудить дело по статье Уголовного кодекса России о незаконном пересечении государственной границы.
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В эфире итальянского телеканала TG1 вышел их репортаж, на котором журналистки показали подбитую технику у российской границы, а также пообщались с местными жителями.
По данным источника из российского ведомства, в отношении иностранных гражданок могут возбудить дело по статье Уголовного кодекса России о незаконном пересечении государственной границы.
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Анастасия Чинкова