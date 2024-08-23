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Прояснения всех обстоятельств в деле о подрыве ниток газопровода «Северный поток» продолжает добиваться Россия у немецкой стороны, сообщил в беседе с телеканалом «Россия-24» посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Мы пытаемся, продолжаем добиваться прояснений всех обстоятельств такого преступления, но, на наш взгляд, это было бы более эффективно сделать, если немецкие правоохранительные органы это сделать не могут по каким-то причинам, то в рамках международного расследования под эгидой СБ ООН», — прокомментировал дипломат.Ранее экс-помощник бывшего лидера США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу говорил, что государства Запада должны перестать оказывать поддержку киевскому режиму в связи с новой информацией о причастности неких граждан Украины к теракту на нитях «Северного потока».
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