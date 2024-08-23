В СФ призвали к урегулированию вопроса публикации СМИ данных о новых вооружениях

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В российское законодательство необходимо внести поправки, регулирующие раскрытие журналистами данных об использовании в зоне боевых действий новых типов оружия. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал первый зампред комитета СФ по безопасности и обороне Виктор Бондарев.
Сенатор убежден, что, получая подобную информацию, нельзя руководствоваться только законом о СМИ.
Сенатор заключил, что многие журналисты собственноручно способствуют утечке важной информации «в погоне» за эксклюзивами, а освещать такого рода данные должны профессиональные военкоры и издания, чтобы правильно подать материал.
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«…Уверен, учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными», — сказано в публикации Бондарева.
Сенатор заключил, что многие журналисты собственноручно способствуют утечке важной информации «в погоне» за эксклюзивами, а освещать такого рода данные должны профессиональные военкоры и издания, чтобы правильно подать материал.
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Никита Кротов