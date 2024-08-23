Вашингтон обсуждает с Киевом перспективы углубления ударов по территории РФ

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Перспективы углубления ударов по российским территориям обсуждает Украина и США, сообщил журналистам в рамках брифинга советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.
Чиновник отметил, что пока никакие решения не приняты. Ранее в Пентагоне заявляли, что американские власти разрешили боевикам ВСУ пользоваться оружием США под Курском.
В ведомстве подчеркнули, что нападение украинской армии на российский регион отвечает политике американской стороны.
До этого в ВСУ заявляли, что не понимают целей нападения на Курскую область. Киев напал на приграничные территории РФ 6 августа. Бои там продолжаются до сих пор.
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В ведомстве подчеркнули, что нападение украинской армии на российский регион отвечает политике американской стороны.
До этого в ВСУ заявляли, что не понимают целей нападения на Курскую область. Киев напал на приграничные территории РФ 6 августа. Бои там продолжаются до сих пор.
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Никита Кротов