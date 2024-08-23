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Вашингтон обсуждает с Киевом перспективы углубления ударов по территории РФ

Кирби: США говорят с Украиной о перспективах углубления ударов по территории РФ
23 августа 2024, 20:27
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Перспективы углубления ударов по российским территориям обсуждает Украина и США, сообщил журналистам в рамках брифинга советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.
Чиновник отметил, что пока никакие решения не приняты. Ранее в Пентагоне заявляли, что американские власти разрешили боевикам ВСУ пользоваться оружием США под Курском.

В ведомстве подчеркнули, что нападение украинской армии на российский регион отвечает политике американской стороны.



До этого в ВСУ заявляли, что не понимают целей нападения на Курскую область. Киев напал на приграничные территории РФ 6 августа. Бои там продолжаются до сих пор.

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#новости
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W
23 августа 2024, 19:11

Фото: iStock/rancho_runner

Над Черным морем пролетел британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает сервис Flightradar.
Отмечается, что разведсамолет взлетел с авиабазы Уоддингтон и взял курс до черноморского побережья Румынии, после чего вошел в район выполнения полетного задания. Согласно информации источника, британское судно продолжает курсировать к востоку от города Варна и к югу от украинского города Измаил.

Напомним, западные самолеты и дроны регулярно появляются над Черным морем. По данным российского оборонного ведомства, техника проводит разведку и наводит на цели высокоточное оружие, которое западные государства передают украинским боевикам для нанесения ударов.

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#дроны
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Стало известно, когда посол РФ в США Антонов вернется в Москву
ТАСС: посол РФ в США Антонов вернется в Москву в октябре
23 августа 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Москву в октябре, сообщили ТАСС дипломатические источники.
«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь месяц», — сказано в сообщении агентства.

О планах Антонова по возвращению на родину сообщалось в июле. Такой вывод сделали журналисты, когда увидели телеграмму, где была приписка дипломата от руки.

«Заканчивается моя командировка», — гласила она.

Антонову 69 лет, он является послом РФ в США с конца августа 2017 года. До этого дипломат был замминистра обороны и замглавы российского МИДа.

Ранее сообщалось, что США расширили антироссийские санкции. Американские власти уточнили, что ограничения приурочены к будущему дню независимости Украины.

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#мир
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США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против 400 физлиц и юрлиц в РФ и за ее пределами
23 августа 2024, 18:19

Фото: istockphoto/designer491

Ограничительные меры в отношении 400 человек и юрлиц в РФ, а также за ее пределами ввели США, информируют в американском минфине.
«Министерство финансов и госдепартамент США вводит санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции», — гласит заявление ведомства.
Как уточнили в Вашингтоне, новый санкционный пакет приурочили к грядущему дню украинской независимости. Согласно американским властям, санкционные меры направлены на тех, кто причастен в том числе к закупкам оборонной продукции и вооружений для РФ и участников схем для обхода ограничений.

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#россия
#сша
#санкции
#мир
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Аналитик Митрахович объяснил заинтересованность Индии в нефти РФ
23 августа 2024, 17:38

Фото: iStock/a-poselenov

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Индия заинтересована в российских поставках нефти из-за цены и возможности переработки наших нефтепродуктов.
«Индия покупает российскую нефть, во-первых, со скидкой. Во-вторых, для Индии есть возможность переработанную российскую нефть в виде нефтепродуктов экспортировать в другие регионы мира, и благодаря этому зарабатывать», — пояснил в беседе с «Известиями» Митрахович.

По его словам, Индия и Китай останутся партнёрами России по энергетическому вопросу ещё на долгие годы.

А главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина высказала мнение о том, что все благородные попытки премьер-министра Индии Нарендра Моди выступить за мирные переговоры по украинскому конфликту закончатся провалом из-за Владимира Зеленского.

«Это всё равно что, пытаясь утихомирить какого-то бандита или громилу, человек будет разговаривать не с бандитом, а с его кастетом. Понятно всем здравомыслящим людям, что это не Украина воюет с Россией или Россия с Украиной. Это Запад Украиной воюет с Россией. Ему скажут много слов о стремлении к миру, но всё равно ведь Зеленский ничего здесь не решает», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.

Ранее вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский.

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#всу
#запад
#переговоры
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Аналитик Блохин ответил, куда денутся голоса Кеннеди-младшего на выборах в США
Аналитик Блохин спрогнозировал переход голосов Кеннеди-младшего Трампу
23 августа 2024, 17:23

Фото: iStock/rarrarorro

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что с большой долей вероятности в ходе выборов президента США голоса независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего перейдут к Дональду Трампу.
«Кеннеди является аутсайдером. Демократы его не принимают, поэтому он баллотируется как независимый кандидат. Плюс, если он снимется, то его голоса, скорее всего, уйдут Трампу. Если бы у него было что-то сопоставимое либо хотя бы вполовину, ещё можно было бы потягаться. А тут, очевидно, что сейчас уже есть два фаворита гонки», — пояснил в беседе с RT Блохин.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост лидера страны от Демократической партии Камалы Харрис. По его мнению, она не затронула ряд важных для США тем во время выступления. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, среди проблем Харрис не упомянула об энергетике, фрекинге, нищете, России и Украине и т. д., считает Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил высокими пошлинами отказывающимся принимать мигрантов государствам.

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#дональд трамп
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Депутат Водолацкий предрёк бегство украинского руководства из Киева
23 августа 2024, 17:08

Фото: iStock/sandsun

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что украинское руководство может бежать из Киева после ответа России на атаку ВСУ на Курскую область.
«Украинское просроченное руководство сегодня не самостоятельно. Оно не делает никаких выводов из своих террористических действий в отношении России и все происходящие процессы лягут тяжёлым бременем на саму Украину. Поэтому они в ближайшее время запросят своих руководителей перенести свои штаб-квартиры. Желательно для них — это Польша или Чехия, но не Киев», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

А советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков высказал мнение о том, что все провокационные действия киевского режима закончатся поражением для Украины.

«Противники полноценно отзеркалить не могут. Они просто не могут наши ФАБ отзеркалить — их у них нет. А перед нашими ФАБ с УМПК никакие оборонительные сооружения не устоят. И у них нет нашего «Ланцета». У них вообще в распоряжении нет такого большого пространства неба, как у нас. При всей сообразительности обезьяна глупее человека. И это их обезьянничанье закончится очевидно поражением», — прокомментировал в беседе с Царьградом» Казаков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала мнение о том, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост, но в ответ на это Германия начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве.

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МИД РФ: поставки Германией оружия Украине не останутся безнаказанными
23 августа 2024, 16:43

Фото: Официальная страница МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост. Однако в ответ на это Германия, по её словам, начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве, предав этим сотрудничество с Россией. об этом сообщили в ТАСС.
«Нынешние власти Германии предали интересы своего народа и перечеркнули все усилия по «перезагрузке отношений» с Россией. Но подлость не останется безнаказанной», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что развитие российско-германского сотрудничества «традиционно вызывало агрессию со стороны конкурентов», которые всеми силами этому противодействовали.

«И если предыдущие власти Германии хоть как-то пытались это сохранить, то нынешних совсем развезло. Но делают они это не против нас, а против своего народа», — поделиласьа дипломат.

Она обратила внимание на попытки обелить нацистов в Германии, в том числе со стороны руководства страны. В качестве примера Захарова привела главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая гордится своим дедом, боровшимся в Кенигсберге.

«Там две категории дедов боролись в Кенигсберге: одни боролись с фашизмом, а другие фашизм представляли», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что у немцев очень плохо получается справляться с поставленной задачей.

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Стало известно количество приехавших в РБ украинцев после 2022 года
Госпогранкомитет РБ: четверть миллиона украинцев приехала в республику
23 августа 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Практически четверть миллиона украинцев приехала в Беларусь после 2022 года, сообщили в Госпогранслужбе РБ.
«С начала [этого] года в нашу страну въехало 89 тысяч граждан Украины: c территории Украины — 36 тысяч, транзитом через Польшу — 70 тысяч, через Литву — 17 тысяч», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, там указали, что в период с февраля 2022 года через Латвию въехали пять тысяч беженцев, 45 тысяч через Литву, 168 тысяч транзитом через польскую территорию, а практически 16 тысяч прямо перешли границу Украины с Белоруссией.

Ранее в белорусском МВД сообщили о легальных способах для беженцев с Украины попасть на территорию РБ. В 2022 году украинские власти закрыли границу.

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Моди и Зеленский поговорили о торговле энергоносителями между Россией и Индией
23 августа 2024, 16:06

Фото: сайт Кремля

Вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом журналистам сообщил на брифинге глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.
«Торговля энергоносителями Индии и России обсуждалась в ходе беседы в Киеве премьер-министра [Моди] и украинского президента [Зеленского]», — прокомментировал Джайшанкар.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с государственным визитом в пятницу утром, 23 августа.

Ранее украинский представитель в Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов говорил, что Киев надеется на рост помощи от ЕС. Он отметил, что Украина очень рассчитывает на блок, поскольку там новое руководство.

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