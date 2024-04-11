Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что успехи России в зоне специальной военной операции (СВО) подтверждают поражение Вашингтона в войне «до последнего украинца», заявил дипломат в Telegram-канале дипмиссии.
Антонов пояснил, что Соединенным Штатам не удалось нанести России стратегическое поражение.
Ранее Селеста Уолландер, заместитель директора по вопросам международной безопасности Пентагона, призвала преподать России урок в контексте Крымского полуострова. В то же время она отметила, что соответствующие решения должна принимать Украина.
Читайте также:
В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме
Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран
«Неудивительно, что в череде слушаний на Капитолии все чаще звучат требования объяснить простым гражданам: каким образом несущие смерть и страдания траты по 80 тысяч долларов в секунду помогают налогоплательщикам», – добавил он.
Ранее Селеста Уолландер, заместитель директора по вопросам международной безопасности Пентагона, призвала преподать России урок в контексте Крымского полуострова. В то же время она отметила, что соответствующие решения должна принимать Украина.
Читайте также:
В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме
Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран
Александр Климов