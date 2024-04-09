Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

Фото: сайт НАТО
Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Российской Федерации. Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном альянсе. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — указал посол.Как отметил Антонов, в Вашингтоне принципиально не хотят прислушиваться к заявлениям российской стороны о неприятии членства Украины в альянсе. Посол также указал на то, что США не учитывают позицию Москвы.
Единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя, подытожил Антонов.
Ранее в НАТО высказались о войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак