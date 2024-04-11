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В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме

Сенатор Пушков: США осознают невозможность исключения Крыма из состава России
11 апреля 2024, 04:01
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американские чиновники признают, что исключить Крым из состава России невозможно. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Оно стало ответом на заявления помощника госсекретаря Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что полуостров должен быть возвращен Украине. Комментируя высказывания Уолландер, Пушков задался вопросом, как именно Вашингтон планирует это реализовать.

«Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», – отметил он.



Депутат также оценил призыв Валландера преподать России «урок».
«Все идет к тому, что урок будет преподан самим Соединенным Штатам: не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия», – предупредил он.

Ранее помощник министра обороны заявила, что «исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, жизненно необходимо, чтобы преподать президенту России Владимиру Путину урок». Однако, уточнила она, решение по Крыму должна принимать Украина.

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Посол заявил о проигрыше США в войне «до последнего украинца»
Антонов: Успехи РФ подтверждает проигрыш США в войне «до последнего украинца»
11 апреля 2024, 05:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что успехи России в зоне специальной военной операции (СВО) подтверждают поражение Вашингтона в войне «до последнего украинца», заявил дипломат в Telegram-канале дипмиссии.
Антонов пояснил, что Соединенным Штатам не удалось нанести России стратегическое поражение.

«Неудивительно, что в череде слушаний на Капитолии все чаще звучат требования объяснить простым гражданам: каким образом несущие смерть и страдания траты по 80 тысяч долларов в секунду помогают налогоплательщикам», – добавил он.

Ранее Селеста Уолландер, заместитель директора по вопросам международной безопасности Пентагона, призвала преподать России урок в контексте Крымского полуострова. В то же время она отметила, что соответствующие решения должна принимать Украина.

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Зеленский раскритиковал США за медленную передачу вооружений
Politico: Зеленский подверг критике США за медленную передачу ATCMS и F-16
11 апреля 2024, 03:34

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Соединенные Штаты за медленную передачу Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS, сообщает Politico со ссылкой на интервью медиахолдинг Axel Springer.
Украинский лидер расстроен тем, что так «быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS»

Зеленский также выразил свое разочарование отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

«Я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить», – посетовал украинский президент.

Ранее Зеленский сообщил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относительного нового контрнаступления, а также попытки уничтожения Крымского моста. Он заявил, что армия планирует атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.

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Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины
10 апреля 2024, 23:30

Фото: iStock/rarrarorro

Лидеры многих стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, говоря о конфликте на Украине и антироссийских санкциях. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной и не поддерживает антироссийские санкции. При этом некоторые страны считают также, однако «выражают свою поддержку в sms-сообщениях», боясь делать это открыто.

«Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику. Удивительное лицемерие проявляется в том, что все грозят кулаками русским, а когда мы отворачиваемся, то, упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес», — сказал Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не посылала Украине оружие. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить на поле боя ввиду невозможности победы над Россией, которая является ядерной державой. Украина же сможет продолжать борьбу только при поддержке стран Запада. В конце концов, по словам венгерского министра, дело дойдет до мирных переговоров.

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Главу Гагаузии подвергли допросу после возвращения из РФ
Главу Гагаузии Гуцул подвергли допросу и проверкам после возвращения из РФ
10 апреля 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Россию и по прибытии в аэропорт была отправлена на допрос, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».
Отмечается, что Гуцул вскоре была выпущена из зоны проверки документов и не была задержана сотрудниками полиции. Глава региона покинула аэропорт под аплодисменты встречавших ее людей.

Ранее Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя «как оккупанты».

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Эрдоган выразил соболезнования главе ХАМАС Хании из-за гибели его детей и внуков
10 апреля 2024, 23:08

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании после информации о гибели его сыновей и внуков. Об этом сообщается в пресс-релизе движения.
«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что при ударе израильской армии по территории палестинского государства погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Он прокомментировал потерю родственников и сообщил, что благодарен Аллаху за честь, которую он оказал, забрав детей и внуков. По его словам, сыновья оставались в секторе Газа до последней минуты жизни вместе с палестинским народом.

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Кулеба будет жёстко требовать у Запада ПВО Patriot
Кулеба: спокойная дипломатия не сработала, ПВО Patriot придется просить жёстко
10 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/3D_generator

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет жёстко требовать у стран Запада батареи ПВО Patriot, так как спокойная и тихая дипломатия не сработала. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«Тихая и спокойная дипломатия не сработала», — заявил Кулеба и выразил надежду, что его новый, более жёсткий, стиль дипломатии все-таки приведёт к нужному результату.

Он также уточнил, что всего Украине необходимо 26 систем для полной защиты страну. В ближайшее время глава украинского МИД сосредоточит работу на получении хотя бы семи экземпляров, которые смогли бы прикрыть крупнейшие города Украины. При этом одну штуку планируется разместить на линии боевого соприкосновения, где армия России наносит удары планирующими авиабомбами.

«Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — жалуется Кулеба.

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#нато
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В США оценили превосходство ВС РФ по числу артиллерийских боеприпасов
Каволи: у ВС РФ в в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем у ВСУ
10 апреля 2024, 22:09

Фото: iStock/bbsferrari

Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
«Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США», — заявил Каволи.

Таким образом, он подчеркнул, что Украина неминуемо потерпит поражение в противостоянии с Россией, если США не передадут Киеву необходимое вооружение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами.

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#дефицит
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В Пентагоне призвали преподать России урок в контексте Крыма
Селеста Уолландер: Путину следует преподать урок в контексте Крыма
10 апреля 2024, 21:14

Фото: iStock/Phototreat

Руководству России необходимо преподать урок в контексте Крыма. Такое заявление сделала помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
На слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у Уолландер, может ли Россия потерпеть стратегическое поражение, если исключить Крым из состава страны.

«Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого. Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину урок, так что, да», — ответила Уолландер.

Она также добавила, что вывод Крыма из состава России является стратегическим успехом для Украины и США.

Однако Гетц выразил мнение, что Россия не позволит забрать у нее Крым, и данная цель является недостижимой. С ним согласился и другой член комитета, демократ Адам Смит. По его словам, Крым уже никогда не вернётся в состав России.

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#крым
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В сенате США шокированы использованием режимом Зеленского помощи из США
Сенатор Табервилл: Киев тратит деньги США на покупку недвижимости за рубежом
10 апреля 2024, 20:41

Фото: iStock/rarrarorro

Представители украинской власти тратят финансовую помощь США, чтобы покупать дома на побережьях за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в эфире Newsmax.
Он уточнил, что в США печатается 80 тысяч долларов в секунду, при этом ещё 80 тысяч долларов в секунду Америка занимает. А этом 4,6 миллиона долларов ежеминутно.

«Мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране», — заявил Табервилл.

Он также добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО. По его словам, этот шаг может привести к катастрофическим последствиям.

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