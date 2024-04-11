В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Американские чиновники признают, что исключить Крым из состава России невозможно. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Оно стало ответом на заявления помощника госсекретаря Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что полуостров должен быть возвращен Украине. Комментируя высказывания Уолландер, Пушков задался вопросом, как именно Вашингтон планирует это реализовать.
Депутат также оценил призыв Валландера преподать России «урок».
Ранее помощник министра обороны заявила, что «исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, жизненно необходимо, чтобы преподать президенту России Владимиру Путину урок». Однако, уточнила она, решение по Крыму должна принимать Украина.
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«Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», – отметил он.
Депутат также оценил призыв Валландера преподать России «урок».
«Все идет к тому, что урок будет преподан самим Соединенным Штатам: не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия», – предупредил он.
Ранее помощник министра обороны заявила, что «исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, жизненно необходимо, чтобы преподать президенту России Владимиру Путину урок». Однако, уточнила она, решение по Крыму должна принимать Украина.
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Александр Климов