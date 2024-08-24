Посол заявил об отказе Канады выдавать бывшего эсэсовца Гунько

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Канадские власти отказались выдать России бывшего эсэсовца и нациста Ярослава Гунько, несмотря на предоставление «исчерпывающих материалов», подтверждающих его причастность к преступлениям. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Канаде Олег Степанов.
«С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько», – рассказал дипломат.
По словам Степанова, доказательства преступлений были переданы в Оттаву, однако канадские власти дважды отказывали Москве в экстрадиции нациста. Посол добавил, что эти решения принимались «под надуманным предлогом недостаточности доказательств преступлений Гунько».
Ранее Россия объявила бывшего украинского офицера СС Ярослава Гунько в международный розыск.
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Александр Климов