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Нациста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск — Генпрокуратура

22 августа 2024, 20:02
Фото: istockphoto/Sittipol Sukuna

Фото: istockphoto/Sittipol Sukuna

Нацист Ярослав Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве уточнили, что запрос на экстрадицию из Канады бывшего члена карательного отряда СС был направлен еще в декабре 2023 года. Известно, что Хунка причастен к убийству как минимум 500 граждан СССР.

Однако компетентные органы за рубежом отказались выдать нациста, чем нарушили принцип неотвратимого наказания. При этом российские прокуроры добились, чтобы Хунку включили в базу данных Интерпола.



Если текущее местоположение Хунки установят, ведомство направит запрос на его выдачу.

Хунка получил известность во время выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в канадском парламенте. Зеленский аплодировал 98-летнему нацисту.

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#россия
#генпрокуратура
#нацизм
#криминал
#розыск
#новости
В Гончачхирском ущелье на Домбае люди заблокированы из-за пожара
22 августа 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Toa55

В Гоначхирском ущелье на Домбае полыхает сильный пожар. Люди оказались заблокированы и не могут выехать оттуда.
Точное их количество неизвестно, сообщает телеграм-канал Baza. Сейчас их пытаются вывести из опасного места семь спасателей. Пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма. Сообщают о нескольких десятках легковых автомобилей и одном микроавтобусе, принадлежащих заблокированным туристам.

В район пожара работают семеро сотрудников спасательной службы. Они пытаются отвести людей к озеру Туманлы-Кёль, подальше от очага задымления, где пока есть чем дышать. Пожар тушат с двух сторон, но пока локализовать его не удаётся.

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Приговор в 4 года напавшему на юношу в Москве бойцу джиу-джитсу вступил в силу
22 августа 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил четыре года и 10 месяцев колонии, его приговор вступил в законную силу, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Спортсмену инкриминировали статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для человеческой жизни, совершенное по хулиганским мотивам.
«Московский городской суд оставил без изменения приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Серика Ибатова…» — сказано в сообщении ведомства.
Мужчину взяли в январе, его подозревали в избиении подростка на Домостроительной улице. Осужденный сбил мальчика с ног, а потом стал добивать, нанося удары по голове. Срок он получил еще в мае.

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#россия
#москва
#криминал
#новости
#суд
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Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»
Тридцать цистерн с топливом были на пароме в порту «Кавказ»
22 августа 2024, 19:05

Фото: istockphoto/grafoto

На горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом, сообщил руководитель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков у себя в Telegram-канале.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорится в сообщении чиновника.
Ранее сообщалось, что Киев атаковал паром с топливом в порту «Кавказ». На место происшествия направили пожарный поезд. По предварительным данным, на пароме могли находиться пять человек.

О дыме с Таманского полуострова перед этим сообщили юзеры в сети. Позже в оперштабе официально подтвердили информацию.

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#россия
#пожар
#топливо
#краснодарский край
#новости
#всу
#украина
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В Италии назвали возможную причину крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии
Судостроитель Костантино: причиной гибели яхты Bayesian стал человеческий фактор
22 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Причиной крушения у берегов Сицилии яхты Bayesian стали ошибки, совершённые экипажем и пассажирами. Такое мнение высказал Джованни Костантино, глава компании The Italian Sea Group, которая построила судно.
В интервью газете Corriere della Sera эксперт-судостроитель указал, что все действия, предпринятые пассажирами и членами команды, указывают на то, что ими был совершён «длинный перечень ошибок».

«Люди не должны были находиться в каютах, корабль не должен был стоять на якоре», — заявил Костантини.

Он подчеркнул, что это тем более странно, так как экипаж не мог не знать о надвигающемся шторме. Он упоминался в ежедневном прогнозе погоды, а сицилийские рыбаки не вышли в море в тот день.

По утверждению Костантино, затонувшая Bayesian была одной из самой надёжных яхт, по сути непотопляемой. Он уверен, что судно не потеряло бы устойчивость, если бы были приняты все необходимые меры предосторожности. Эксперт также напомнил, что в 2005 другие яхты благополучно пережили Катрину, самый разрушительный ураган в истории США.

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#судно
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На горящем пароме в порту «Кавказ» могло быть пять человек
22 августа 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Brad Kathrins

Пять человек, по предварительной информации, находились в момент атаки со стороны боевиков ВСУ на горящем в порту «Кавказ» пароме в Краснодарском крае, пишет РИА Новости. Экстренные службы уточнили журналистам, что судьбу людей сейчас выясняют.
Как сообщалось ранее, к месту горения топлива направили пожарный поезд. Площадь возгорания, количество пострадавших и другая информация уточняется.

Известно, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Перед этим пользователи сети сообщали о дыме со стороны Таманского полуострова. Позже информацию подтвердили в оперштабе.

Украинские боевики регулярно атакуют гражданские объекты.

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#новости
#крымский мост
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В Бурятии пятилетний ребенок на тракторе задавил брата
22 августа 2024, 17:53

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

В Джидинском районе Бурятии пятилетний мальчик без присмотра взрослых завёл трактор, стоявший во дворе дома, и переехал своего семилетнего брата. Об этом сообщила Газета.ру.
Инцидент произошёл в селе Оер. Во время игры во дворе частного дома пятилетний мальчик забрался в кабину трактора, который был припаркован рядом, смог завести двигатель и проехал на нём несколько метров. К сожалению, под колёсами сельхозтехники оказался его брат.

«Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Подробности о его состоянии не сообщаются. По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют, где находились родители несовершеннолетних в момент происшествия», — поделились в издании.

Ранее в Еланском районе Волгоградской области произошёл похожий случай. Четырёхлетний ребёнок сел за руль отцовского автомобиля и наехал на свою сестру. Он смог завести машину, и она тронулась с места, переехав годовалую девочку, которая играла возле автомобиля.

Пострадавшую доставили в детскую больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

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#игры
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#трактор
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В Москве под угрозой убийства пенсионерка отдала мошенникам 30 миллионов рублей
22 августа 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве 79-летняя местная жительница перевела мошенникам более 30,4 миллиона рублей. Аферисты угрожали расправой ей и её близким.
Как сообщили изданию «Лента.ру», злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении четырёх месяцев. Всё это время они её запугивали, угрожали причинить вред её близким, если она обратится в правоохранительные органы. Испугавшись угроз, растерявшаяся пенсионерка сняла деньги не только со своего счёта, но и со счёта, принадлежащего её сестре-инвалиду, которым она могла распоряжаться по доверенности.

Сначала она передала курьерам мошенников 5,8 миллиона рублей, но звонки с угрозами не прекратились. Под давлением аферистов она подписала с ними договор пожизненной ренты с передачей прав собственности на квартиры, принадлежащие ей и сестре. Общий ущерб составил 30,4 миллиона рублей.

Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители. Дело находится на контроле Бабушкинской районной прокуратуры.

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#мошенники
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Бывший саратовский адвокат получил 11 лет колонии за хищение свыше 109 млн. руб.
22 августа 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

К 11 годам общего режима в колонии за хищение более 109 миллионов рублей приговорили экс-адвоката из Саратовской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в ведомстве.
Осужденному инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По информации следователей, мужчина сговорился со знакомой бухгалтершей, и они, пользуясь доверием глав организаций, занимающихся общественным питанием, украли указанную сумму.

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Сразу с понятыми: москвичку задержали в роддоме после рождения тройни

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#уголовное дело
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#деньги
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#новости
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Сразу с понятыми: москвичку задержали в роддоме после рождения тройни
Mash: разыскиваемую за кражу москвичку задержали в роддоме после рождения тройни
22 августа 2024, 16:24

Фото: istockphoto/MW47

Москвичку, находящуюся в федеральном розыске за кражу, задержали в роддоме сразу после того, как она родила тройню. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. О подозрительной роженице без документов в полицию доложили врачи, указано в материале.
По данным издания, 38-летняя женщина родила в перинатальном центре сразу троих малышей, однако у нее не было документов и справок с учета по беременности, потому медики решили на всякий случай вызвать полицию

Отмечается, что правоохранители узнали в роженице разыскиваемую с 2023 года женщину в рамках уголовного дела о краже. При этом ранее молодая мать уже была судима за грабеж, кражу и невыплату алиментов на детей.

На время следствия рецидивистку оставили под подпиской о невыезде.

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