Нациста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск — Генпрокуратура

Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил четыре года и 10 месяцев колонии, его приговор вступил в законную силу, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Спортсмену инкриминировали статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для человеческой жизни, совершенное по хулиганским мотивам.