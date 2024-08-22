Нациста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск — Генпрокуратура

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Нацист Ярослав Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве уточнили, что запрос на экстрадицию из Канады бывшего члена карательного отряда СС был направлен еще в декабре 2023 года. Известно, что Хунка причастен к убийству как минимум 500 граждан СССР.
Однако компетентные органы за рубежом отказались выдать нациста, чем нарушили принцип неотвратимого наказания. При этом российские прокуроры добились, чтобы Хунку включили в базу данных Интерпола.
Если текущее местоположение Хунки установят, ведомство направит запрос на его выдачу.
Хунка получил известность во время выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в канадском парламенте. Зеленский аплодировал 98-летнему нацисту.
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Однако компетентные органы за рубежом отказались выдать нациста, чем нарушили принцип неотвратимого наказания. При этом российские прокуроры добились, чтобы Хунку включили в базу данных Интерпола.
Если текущее местоположение Хунки установят, ведомство направит запрос на его выдачу.
Хунка получил известность во время выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в канадском парламенте. Зеленский аплодировал 98-летнему нацисту.
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Никита Кротов