Посол ЕС предупредила Киев о трудностях при получении новой помощи

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Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявила, что власти страны могут столкнуться с проблемами при получении новой помощи от ЕС.
Матернова предупредила о трудностях, с которыми столкнется Украина при получении новой помощи, заявив, что без необходимой отчетности этот процесс будет более сложным.
Дипломат добавила, что помимо военной помощи Киев «получает очень серьезные поступления в бюджет». Если европейские граждане будут считать, что ЕС распределяет средства без прозрачности и подотчетности, будет сложно обеспечить долгосрочную поддержку.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Крева призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США оказать помощь Киеву. По словам министра иностранных дел, помощи Вашингтона Киеву недостаточно.
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«Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры», – отметила она.
Дипломат добавила, что помимо военной помощи Киев «получает очень серьезные поступления в бюджет». Если европейские граждане будут считать, что ЕС распределяет средства без прозрачности и подотчетности, будет сложно обеспечить долгосрочную поддержку.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Крева призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США оказать помощь Киеву. По словам министра иностранных дел, помощи Вашингтона Киеву недостаточно.
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Александр Климов