Посольство Франции в Москве «готовится к возможной бомбардировке»

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Посольство Франции в России прокомментировало информацию о мешках на крыше здания в Москве, похожих на те, которые используются при обстрелах, сообщили в МК.
Во вторник в телеграм-каналах появились фотографии здания на Большой Якиманке, на которых видно, что крыша посольства покрыта мешками. В социальных сетях появилась версия, что дипломаты готовятся к обороне или обстрелу.
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Однако представитель посольства сообщил, что появление мешков на крыше связано с проведением плановых ремонтных работ в летний период.
«Проводятся простые ремонтные работы», — заявили в дипмиссии и отказались от дальнейших комментариев.
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Мира Полтева