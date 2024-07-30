Украина назвала условие для транзита российской нефти

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Вопрос с транзитом российского черного золота готов решить Киев при запуске Братиславой механизма, предусмотренного Ассоциацией с Евросоюзом. Об этом в беседе с агентством Reuters рассказал замминистра украинской энергетики по цифровым вопросам Роман Андарак.
«Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС — прим. ред.)», — сообщил он журналистам.
По информации кабмина Словакии, из-за введенных Украиной санкций в отношении российской нефти, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит меньше топлива на обработку на 40%.
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Никита Кротов