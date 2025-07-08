Посольство Германии опубликовало флаг СССР, стилизованный под нацистский
Немецкое посольство в России опубликовало в своём Telegram-канале карту послевоенного раздела Германии на оккупационные зоны с флагом СССР, стилизованным под нацистский.
На нём, как сообщает РИА Новости, изображены чёрные серп и молот в белом круге на красном фоне. Это практически полностью повторяет флаг нацистской Германии, где в белом круге на красном фоне изображалась чёрная свастика. На самом же деле, на советском флаге серп и молот всегда имели золотой цвет и располагались на красном фоне в верхнем углу.
Уточняется, что флаги США, Великобритании и Франции, также представленные на карте, не претерпели никаких изменений.
Публикация была приурочена к 80-й годовщине создания земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия в советской оккупационной зоне. После того, как искажённую карту заметили СМИ, публикация была удалена.
Произошедшее возмутило официального представителя МИД России Марию Захарову, которая заявила, что публикация была сознательной и направленной на попытку уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.
Дипломат призвала посольство ФРГ принести извинения за публикацию искажённого флага СССР.
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