Посольство Израиля прокомментировал состояние находящегося в заложниках ХАМАС россиянина

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Посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии российского гражданина Александра ТРУфанова, находящегося в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа. Заявление посольства поступило в информационное агентство ТАСС.
«Нет, у нас нет такой информации», — заявили в диппредставительстве.
Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его мать, бабушка и невеста были освобождены раньше. Отец заложника не пережил нападения боевиков. По данным дипломатов, Труфанов имеет двойное гражданство.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Александр Климов