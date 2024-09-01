Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были найдены в районе населенного пункта Рафах. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в списке указан россиянин Александр Лобанов. Также были извлечены тела заложников: Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Альмога Саруси и Ори Данино.
Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова