Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в сентябре 2004 года должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1 Беслана, однако план сорвался. Об этом сообщил офицер, полковник ФСБ Виталий Демидкин в беседе с РИА Новости.