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Посольство РФ: Эстонцы чтят память воинов, освободивших страну от фашизма

22 сентября 2024, 10:00
Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Многие простые эстонцы чтят память советских воинов, отдавших свои жизни ради освобождения страны от фашистской оккупации. Этим они отличаются от властей страны, которые предпринимают попытки переписать историю Второй мировой войны.


Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота столица прибалтийской республики была освобождена от оккупантов.

По словам дипломата, эстонские власти предпринимают демонстративные попытки переписать историю войны и предать забвению подвиг красноармейцев, освобождавших Таллин. Тем не менее, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с большим уважением, заключил Салимуллин.

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#жители
#столица
#операции
#эстония
#история
ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака
22 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о приближении подозрительных воздушных целей, летевших со стороны Ирака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале армии.
Отмечается, что сначала в районе южных Голанских высот начали работать сирены. После этого со стороны Ирака в сторону Израиля начали лететь несколько подозрительных неопознанных воздушных целей. Все они были успешно перехвачены, не достигнув территории страны. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» ударило по городу Хайфу в Израиле. По словам властей страны, это стало ответом на массовые взрывы пейджеров в столице Ливана Бейруте.

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#ракетная опасность
#конфликт
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Замоскворецкий суд: Макаревич* ведёт политическую деятельность в пользу Украины
22 сентября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Музыкант Андрей Макаревич* попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в её интересах. Одной из причин признания его иноагентом стали его обвинения российской армии в якобы причастности к военным преступлениям.
Об этом говориться в судебном документе Замоскворецкого районного суда города Москвы, размещённом на официальном сайте судов общей юрисдикции. То, что музыкант занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника, подтвердили в Главном управлении по борьбе с экстремизмом МВД РФ. Это проявляется в его интервью СМИ-иноагентам, которые он затем распространяет в своих социальных сетях.

Министерство юстиции РФ включило Макаревича* в перечень иноагентов в сентябре 2022 года. Позже музыкант оспаривал это решение, заявляя, что оно «представляет собой дискриминацию» и унижает его достоинство, однако иск был отклонён.

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* Признан иноагентом в РФ
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#суд
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Посольство РФ в Эстонии: Мировое сообщество глухо к призывам России
22 сентября 2024, 07:48

Фото: istockphoto/diegograndi

Международные структуры и организации остаются глухи к призывам России дать правовую оценку действиям властей Эстонии, связанной с раскопками и эксгумацией останков советских воинов, освобождавших эстонцев от фашистской оккупации.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота была освобождена столица Эстонии.

Ранее правительство прибалтийской республики объявило о начале кампании по демонтажу советских памятников и перезахоронению останков солдат Красной армии на всей территории страны. В посольстве РФ в Эстонии назвали такие действия вандализмом. Однако профильные международные структуры остаются глухи к призывам России дать правовую оценку подобным акциям, сказал российский дипломат.

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#эстония
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Лидеры стран QUAD призвали к реформированию Совета Безопасности ООН
22 сентября 2024, 07:47

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Лидеры государств Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD; США, Индия, Япония и Австралия) призвали к реформе Совета Безопасности ООН. По их мнению, в него следует включить новых постоянных членов от стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Это следует из совместного заявления, сделанного после встречи в формате QUAD, завершившейся в американском штате Делавэр. Президент США, а также премьер-министры Индии, Австралии и Японии указали в документе, что добавление к Совбезу ООН новых представителей сделает этот орган более прозрачным и представительным.

Также лидеры QUAD заявили о намерении коллективно бороться с попытками в одностороннем порядке «подорвать целостность ООН» и стремиться к сохранению целостности учреждений организации и незыблемости её устава.

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#оон
#совбез
#встреча
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Посольство РФ в Эстонии прокомментировало эксгумацию останков советских воинов
Посольство РФ в Эстонии назвало актом вандализма эксгумацию советских воинов
22 сентября 2024, 07:26

Фото: istockphoto/Racide

Раскопки могил воинов Красной (позже — Советской) армии и эксгумация их останков является настоящим актом вандализма. Такие действия властей направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны.
Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин в своём выступлении по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков. Он напомнил, что 22 сентября 1944 года в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота столица Эстонии была освобождена.

Дипломат рассказал, что власти прибалтийской республики покусились на Таллинское военное кладбище, где останки 38 советских бойцов были подняты из-под земли, а плиты с их именами демонтированы. На прошлой неделе такие же работы начались в местах военных захоронений в парке Ильматсалу в Тарту.

Салимуллин отметил, что в то же время власти Эстонии не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии «СС-Ваффен», но и устанавливают новые. Например, в этом году такой памятник был открыт в городе Йыхви.

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#останки
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Трамп рассказал о своем страхе после покушения
Трамп беспокоится безопасностью своей семьи после покушения
22 сентября 2024, 06:24

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, на которого дважды за два месяца было совершено покушение, признался, что опасается за жизнь своей семьи, передает ТАСС.
Он рассказал о своих страхах после покушений и заявил, что беспокоится о безопасности своих близких. Политик дал понять, что риторика его оппонентов на выборах – вице-президента Камалы Харрис и демократов – вызвала его тревогу.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», – признался он.

15 сентября на Трампа было совершено покушение Райаном Уэсли Рутом, жителем Северной Каролины. Преступник был ярым сторонником Украины и даже призывал граждан США стать наемниками и вступить в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Доброволец из Колумбии рассказал про языковой барьер и службу в Курской области
ТАСС: в Курской области служат два колумбийских добровольца
22 сентября 2024, 06:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Двое колумбийских добровольцев служат в интербригаде «Пятнашка» в Курской области, передает ТАСС.
По словам бойца с позывным Кочевник, изначально они прибыли для «медицинской поддержки», но из-за «языковых проблем» теперь занимаются «материально-техническим обеспечением, перевозкой боеприпасов, техники и продовольствия».

Доброволец дал понять, что было бы «опасно» отправлять их на передовую вместе с российскими войсками.

«Мы их не поймем, и наоборот», – сказал Кочевник.

В августе кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказал о «другом уровне» артиллерийских десантников группировки «Днепр».

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#колумбия
#куба
#добровольцы
#вс рф
#военные
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«Хезболла» ударила по северу Израиля
«Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля
22 сентября 2024, 03:53

Фото: iStock/butenkow

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десятка ракет по израильской территории. Об этом сообщила армия Израиля в Telegram-канале.
«Было обнаружено около десяти снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», – заявили в Израиле, добавив, что на севере страны звучат сирены.

Ранее израильские ВВС атаковали цели «Хезболлы» в Ливане. В течение дня было поражено около 290 целей, включая тысячи контейнеров с ракетными установками. Днем ранее, 20 сентября, израильские войска атаковали Бейрут.

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#ливан
#израиль
#ракетный удар
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Мировые лидеры призвали к долгосрочному миру на Украине
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине
22 сентября 2024, 03:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент США Джо Байден, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в совместном заявлении по итогам встречи подчеркнули необходимость долгосрочного мира в Украине, передает РИА Новости.
В документе мировые лидеры подчеркнули необходимость всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с целями и принципами международного права и Устава ООН.

«Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», – упоминается в заявлении.

В то же время о России в документе не говорится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявления о возможности урегулирования украинского конфликта. По ее словам, урегулирование украинского кризиса невозможно без учета интересов России, в то время как Киев и Запад не заинтересованы в мире.

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