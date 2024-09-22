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Многие простые эстонцы чтят память советских воинов, отдавших свои жизни ради освобождения страны от фашистской оккупации. Этим они отличаются от властей страны, которые предпринимают попытки переписать историю Второй мировой войны.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота столица прибалтийской республики была освобождена от оккупантов.
По словам дипломата, эстонские власти предпринимают демонстративные попытки переписать историю войны и предать забвению подвиг красноармейцев, освобождавших Таллин. Тем не менее, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с большим уважением, заключил Салимуллин.
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Александр Бойцов