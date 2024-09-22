Посольство РФ в Эстонии прокомментировало эксгумацию останков советских воинов

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Раскопки могил воинов Красной (позже — Советской) армии и эксгумация их останков является настоящим актом вандализма. Такие действия властей направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны.
Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин в своём выступлении по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков. Он напомнил, что 22 сентября 1944 года в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота столица Эстонии была освобождена.
Дипломат рассказал, что власти прибалтийской республики покусились на Таллинское военное кладбище, где останки 38 советских бойцов были подняты из-под земли, а плиты с их именами демонтированы. На прошлой неделе такие же работы начались в местах военных захоронений в парке Ильматсалу в Тарту.
Салимуллин отметил, что в то же время власти Эстонии не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии «СС-Ваффен», но и устанавливают новые. Например, в этом году такой памятник был открыт в городе Йыхви.
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Дипломат рассказал, что власти прибалтийской республики покусились на Таллинское военное кладбище, где останки 38 советских бойцов были подняты из-под земли, а плиты с их именами демонтированы. На прошлой неделе такие же работы начались в местах военных захоронений в парке Ильматсалу в Тарту.
Салимуллин отметил, что в то же время власти Эстонии не только тщательно охраняют имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии «СС-Ваффен», но и устанавливают новые. Например, в этом году такой памятник был открыт в городе Йыхви.
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Александр Бойцов