Посольство РФ в Эстонии: Мировое сообщество глухо к призывам России

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Международные структуры и организации остаются глухи к призывам России дать правовую оценку действиям властей Эстонии, связанной с раскопками и эксгумацией останков советских воинов, освобождавших эстонцев от фашистской оккупации.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин. Он напомнил, что 22 сентября в результате наступательной операции левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота была освобождена столица Эстонии.
Ранее правительство прибалтийской республики объявило о начале кампании по демонтажу советских памятников и перезахоронению останков солдат Красной армии на всей территории страны. В посольстве РФ в Эстонии назвали такие действия вандализмом. Однако профильные международные структуры остаются глухи к призывам России дать правовую оценку подобным акциям, сказал российский дипломат.
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Александр Бойцов