Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений Байденом Путина

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Посольство России в Америке направило жесткую ноту протеста в госдеп США после оскорблений, сказанных президентом Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале дипмиссии.
«Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», - заявил Антонов.
При этом он подчеркнул, что подобную ситуацию едва ли получится урегулировать обычными извинениями, добавив, что власти США скорее всего на это не пойдут.
Напомним, Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес Путина: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил 81-летний президент.
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