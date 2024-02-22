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Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за оскорблений Байденом Путина

22 февраля 2024, 22:11
Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Посольство России в Америке направило жесткую ноту протеста в госдеп США после оскорблений, сказанных президентом Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале дипмиссии.
«Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», - заявил Антонов.

При этом он подчеркнул, что подобную ситуацию едва ли получится урегулировать обычными извинениями, добавив, что власти США скорее всего на это не пойдут.


По словам посла, российская сторона не рассчитывает на адекватную реакцию со стороны американского руководства и добавил, что по мере приближения выборов в США подобные случае становятся рутинными.

Напомним, Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес Путина: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил 81-летний президент.

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#климат
#путин
#байден
#антонов
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Пресс-секретарь ЕК Стано поставил под сомнения слова Медведева о русском Киеве
22 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/artJazz

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано поставил под сомнение слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что Киев — русский город. Так он ответил на вопрос журналистов, о том, что будет делать Брюссель, если ВС РФ дойдут до Киева.
По словам Стано, который вышел на трибуну в футболке с символикой Украины, надетой поверх белой рубашки, «Медведеву стоит обратиться к врачу».

«Мы намерены активно поддерживать Украину против российской агрессии. Как заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно, боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», - заявил Стано.
Ранее Медведев не исключил, что для успешного завершения специальной военной операции российским войскам, скорее всего, потребуется дойти до Киева.

На встрече с журналистами политик назвал две причины того, почему это придётся сделать. Первая заключается в том, что Киев — русский город, с русскими корнями, и его история неразрывно связана с историей Руси, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Вторая причина состоит в том, что именно из Киева исходит угроза не просто безопасности, но и самому существованию России.

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#операции
#ес
#евросоюз
#киев
#медведев
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Путин прибыл с рабочей поездкой в Чувашию
22 февраля 2024, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал из Казани в Чебоксары с рабочей поездкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин провел в Казани два дня. За это время он совершил полет на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М. В воздухе глава российского государства провел 40 минут. Российский лидер остался очень доволен увиденным и испытанным. Путин назвал опробованную технику очень качественной и прекрасно работающей. Также президент сказал командиру воздушного судна и обещал повторить то же самое министру обороны РФ Сергею Шойгу: самолёт абсолютно готов к тому, чтобы быть принятым в состав ВС РФ.

Глава государства прибыл в Казань 21 февраля, он поучаствовал в церемонии открытия «Игр будущего» и провел несколько двусторонних встреч - с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Сербской.

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#казань
#вс рф
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#шойгу
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Сенатор Гибатдинов объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина
22 февраля 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина маразмом.
«Маразматичный Байден не отдаёт себе отчёт ни в том, что он говорит, ни в том, что он делает. Его помутнение рассудка и потеря в пространстве говорит только о том, что он не может управлять страной. А его рассказы о том, как он общается с давно умершими людьми, значат только то, что он до сих пор одержим призраками холодной войны», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.

По его мнению, США являются единственной страной в мире, которая несёт угрозу ядерной безопасности планеты.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал хамское заявление главы США Джозефа Байдена в свой адрес «адекватной реакцией», отметив, что иначе американский президент сказать о нём не мог.

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#сша
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#байден
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Дания назвала сроки поставки истребители F-16 на Украину
Минобороны Дании: первые истребители F-16 страна передаст Украине летом
22 февраля 2024, 20:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Копенгаген летом текущего года передаст Украине первую партию истребителей F-16. Об этом заявил глава минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство Рейтер.
«Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом», - заявил Поульсен.

Он также отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники, а также 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Данную информацию также подтвердила премьер Дании Метте Фредериксен.

При этом советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее признавал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. По его словам, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

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#украина
#всу
#истребители
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Сенатор Цеков назвал Одессу русским городом
22 февраля 2024, 20:04

Фото: istockphoto.com/teksomolika

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Одесса является русским городом.
Так он прокомментировал призывы к Одессу вернуться домой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Одесса — русский город. Судя по тому, как формировалась Украина, придём к выводу, что всё создавалось не на основе двух-трех тысячелетий украинской нации, как заявлял Ющенко», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он добавил, что украинское государство сделано русскими людьми и состоит из русских.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков счёл возмутительным фактом то, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России.

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#украина
#одесса
#государство
#рф
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«Не подавитесь»: Лавров ответил на заявление Блинкена о «международном столе»
Лавров пожелал американским коллегам не подавиться за демократическим столом
22 февраля 2024, 19:37

Фото: kremlin.ru

Американским коллегам, учитывая их аппетиты, можно только пожелать не подавиться за демократическим столом, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам СМИД G20.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя сотрудничество Штатов с другими штатами, заявил, что «у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню».

«Вот вам, пожалуйста — подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — прокомментировал высказывание американского политика Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что Россия уже давно не участвует в недавно прошедшей Мюнхенской конференции, на которой западные страны занимаются тем, что убеждают сами себя в собственной правоте и превосходстве.

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#сергей лавров
#мид рф
#сша
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Великобритания ввела новые санкции против российских граждан и компаний
22 февраля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Великобритания ввела новый пакет санкций, направленных против российских граждан и компаний. Очередные ограничения коснулись представителей горно-металлургической отрасли, в частности совладельцев «Мечела», ОМК и УГМК.
Информация об этом появилась на сайте министерства иностранных дел Соединённого Королевства. С сегодняшнего дня, то есть с 22 февраля, блокирующие санкции распространились на Игоря Зюзина, Анатолия Седых, а также на Эдуарда Чухлебова, Игоря Кудряшкина и Александра Бунина.

Помимо этого, в обновлённый санкционный список внесены некоторые члены совета директоров компании «Новатэк». Среди них, в частности, Алексей Орёл, Валерий Крюков, Виталий Нестеренко, Ирина Гайда и Лев Федосьев. Попал под ограничения и председатель совета директоров фирмы Александр Наталенко.

Санкции затронули в общей сложности 50 граждан России и двоих белорусов. Однако даже западные аналитики всё чаще отмечают, что экономическое давление не только не разрушило экономики России и её союзников, но и сделало их сильнее.

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#россия
#белоруссия
#экономика
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Владимир Путин прокомментировал хамское заявление Байдена в свой адрес
Путин заявил, что хамское заявление Байдена в его адрес — «адекватная реакция»
22 февраля 2024, 19:01

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин назвал хамское заявление главы США Джозефа Байдена в свой адрес «адекватной реакцией».
«Он же не мог сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — прокомментировал ситуацию глава РФ.

Напомним, ранее Байден назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном» и заявил, что, якобы, из-за таких, как он над миром нависает угроза применения ядерного оружия.

В свою очередь спикер министерства иностранных дел Мария Захарова призвала американского президента в следующий раз, когда он решит применить подобное выражение, вспомнить, что большинство граждан США отзываются подобным образом о его сыне Хантере.

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#владимир путин
#джозеф байден
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по использованию сервиса «Мобильный избиратель»
22 февраля 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по использованию сервиса «Мобильный избиратель» перед президентскими выборами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Сервис на Едином портале госуслуг позволяет выбрать удобный участок для голосования независимо от места прописки. Им гражданин может воспользоваться, если в день выборов не сможет находиться по месту регистрации и проголосовать там», – говорится в сообщении.
Выбрать удобный участок и подать заявление необходимо до 23:59 11 марта по ссылке. До этого момента можно изменить решение.

По данным сайта объясняем.рф, с 29 января сервисом воспользовались уже более 1 млн человек. Топ регионов по активности составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Вся информация о кандидатах и избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг.

Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.

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#президент
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