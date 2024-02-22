Сенатор Гибатдинов объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина

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Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина маразмом.
«Маразматичный Байден не отдаёт себе отчёт ни в том, что он говорит, ни в том, что он делает. Его помутнение рассудка и потеря в пространстве говорит только о том, что он не может управлять страной. А его рассказы о том, как он общается с давно умершими людьми, значат только то, что он до сих пор одержим призраками холодной войны», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.По его мнению, США являются единственной страной в мире, которая несёт угрозу ядерной безопасности планеты.
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