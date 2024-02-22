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Захарова: Фраза, сказанная Байденом в адрес Путина, больше подходит его сыну

22 февраля 2024, 16:07
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Оскорбление, брошенное главой США Джозефом Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина, больше ассоциируется с его сыном Хантером Байденом, заявила официальной представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, ранее Байден заявил, что Путин — «сумасшедший сукин сын», из-за которого над миром нависает угроза ядерной войны. Тогда представители СМИ вспомнили, что это не первый раз, при котором Байден совершенно некорректно и по-хамски высказывается в адрес своего российского коллеги.

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#мария захарова
#владимир путин
#джозеф байден
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Страны G7 не намерены признавать выборы на новых территориях РФ
Блумберг: страны G7 никогда не признают выборы на новых территориях РФ
22 февраля 2024, 16:58

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 готовы обещать Киеву, что никогда не признают результаты выборов, которые когда-либо проводились или будут проводиться на новых территориях России. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на черновик заявления, который будет обнародован в конце текущей недели.
Напомним, выборы в России будут проходить три дня: с 15 по 17 марта. В них также примут участие и новые российские регионы.

«Страны G7 призовут Россию "полностью вывести свои войска" с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях», — сообщает агентство.

Также в черновом варианте документа указывается, что страны G7 намерены заверить Киев в продолжении поддержки и увеличении военной помощи.

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#выборы
#россия
#страны
#регионы
#киев
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Власти Испании открестились от убитого лётчика Кузьминова
Глава МО Испании Роблес заявила, что не знала о нахождении Кузьминова в стране
22 февраля 2024, 16:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Испанские власти не знали, что лётчик-предатель Максим Кузьминов находится в стране, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Напомним, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал военный вертолёт Ми-8 с курского аэродрома и передал его в руки Вооружённым силам Украины. Двое пилотов, находившихся на борту вертолёта, были убиты украинцами после отказа сдаться.

17 февраля труп Кузьминова обнаружили на парковке в испанском муниципалитете Вильяхойоса. По сообщениям СМИ, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. В настоящий момент испанские правоохранители расследуют все обстоятельства смерти лётчика.

По информации издания Español, Кузьминова могли убить украинцы за то, что он служил в российской армии.

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#испания
#убийство
#лётчик
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Депутат Гизи: Европа должна построить новый миропорядок с участием РФ
22 февраля 2024, 16:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европа должна построить новый миропорядок с участием России, с таким заявлением выступил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи, его цитирует «ТАСС».
«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия», — прокомментировал сложившуюся ситуацию в мире Гизи.

Депутат убеждён, что усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на установлении мира в европейском регионе.

По мнению Гизи, дипломатия должна учитывать интересы обеих стороны в решении конфликтов, а также следить за соблюдением международных прав конфликтующими.

Он также напомнил, что Запад нарушил международное право в ходе войн в Югославии и Ираке.

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#европа
#россия
#германия
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Заявления на участие в ДЭГ подали более 9% подмосковных избирателей
22 февраля 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Уже более 9% избирателей Московской области подали заявления на дистанционное электронное голосование. Такие данные привели в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По состоянию на утро 22 февраля количество заявлений, поданных на ДЭГ, составило 9,26% от общего числа избирателей в Подмосковье. Чтобы проголосовать таким способом, необходимо подать заявку на портале госуслуг не позднее 11 марта», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.
Там напомнили, что избиратели, у которых возникли сложности с подачей заявления на ДЭГ, могут позвонить в «Службу заботы» Мособлизбиркома по телефону 8 (800) 550-97-44.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Московской области, как и ещё в 28 регионах страны, доступно дистанционное электронное голосование. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.

Также в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#дэг
#цифровизация
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Медведев высказался о смерти Навального*
Медведев: В России никто не борется с Навальным*, поскольку его уже нет
22 февраля 2024, 15:27

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России никто не борется с Навальным*, так как человека уже нет. Так он ответил на вопрос журналистов о Навальном*.
«Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет. Дальше развивать эту мысль я не буду, поскольку, как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду», - заявил Медведев.

Он также добавил, что если у Навального* есть сторонники, то с этим необходимо считаться, однако, по его словам, в настоящее время Россия «живет другим».

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

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#рф
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Медведев обратил внимание на жуткую улыбку вдовы Навального*
Медведев: Жена Навального* ждала его смерти
22 февраля 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Юлия Навальная ждала смерти супруга, чтобы развернуть свою политическую карьеру, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его цитирует «РИА Новости».
«Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального*. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это всё печально, мне кажется, совсем печально», — прокомментировал Медведев выступление Навальной на мюнхенской конференции.

Напомним, оппозиционный политик Алексей Навальный* скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки, после чего он упал в обморок. Прибывшим на помощь медикам не удалось спасти жизнь заключённого.

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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#дмитрий медведев
#политика
#смерть
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Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Бундестаг проголосовал против передачи Украине крылатых ракет Taurus
22 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/photosvit

Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции, которым предполагалась передача крылатых дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, в ходе заседания парламент Германии отклонил проект резолюции, который ранее предложил оппозиционный Христианско-демократический союза, о передаче ракет Taurus Украине.

Ранее немецкие оппозиционеры внесли проект резолюции, согласно которому требовалось передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако в правительстве Германии четко выразили позицию о неготовности поставлять Украине ракеты данного типа.

Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина имела бы возможность наносить удары вглубь России.

В начале января депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.

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Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии
Министр обороны Лекорню: РФ ведет себя агрессивно против французской армии
22 февраля 2024, 13:51

Фото: istock / Olivier DJIANN

Россия агрессивно себя ведет в отношении французской армии. С таким заявлением выступил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

«Месяц назад российская система противовоздушной обороны угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — заявил Лекорню.
Как утверждает французский министр обороны, несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, чтобы «запугать Францию».

Помимо этого, он пожаловался на участившиеся информационные атаки якобы со стороны РФ, в том числе на недавнюю кибератаку на одну из военных компаний, которая поставляет оружие Киеву. По мнению Лекорню, Москва таким образом «играет с порогами агрессивности».

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#рф
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Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым
22 февраля 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин начал второй рабочий день в Казани со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Беседа проходит в резиденции главы Татарстана.

Ожидается, что Путин и Минниханов по видеосвязи откроют новые соцобъекты в Казани и ознакомятся с планами создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и масштабирования (RnD-центр) «Сибура» в республике.

Глава государства прибыл в Казань 21 февраля, он поучаствовал в церемонии открытия «Игр будущего» и провел несколько двусторонних встреч - с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Сербской.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал хамство Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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