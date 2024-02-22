Захарова: Фраза, сказанная Байденом в адрес Путина, больше подходит его сыну

Страны G7 готовы обещать Киеву, что никогда не признают результаты выборов, которые когда-либо проводились или будут проводиться на новых территориях России. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на черновик заявления, который будет обнародован в конце текущей недели.