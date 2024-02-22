Захарова: Фраза, сказанная Байденом в адрес Путина, больше подходит его сыну

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Оскорбление, брошенное главой США Джозефом Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина, больше ассоциируется с его сыном Хантером Байденом, заявила официальной представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — прокомментировала ситуацию Захарова.
Напомним, ранее Байден заявил, что Путин — «сумасшедший сукин сын», из-за которого над миром нависает угроза ядерной войны. Тогда представители СМИ вспомнили, что это не первый раз, при котором Байден совершенно некорректно и по-хамски высказывается в адрес своего российского коллеги.
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