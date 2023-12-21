Посольство РФ прокомментировало приостановку вещания радио Sputnik Армения

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Посольство РФ в Ереване в своем заявлении выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения.
Напомним, комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Причина заключается в трансляции в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном».
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