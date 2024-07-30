Посольство РФ просит россиян в Венесуэле не выходить на улицу из-за протестов

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Посольство РФ на фоне протестов в Каракасе рекомендует россиянам в Венесуэле соблюдать меры безопасности, воздержаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей и не выходить на улицу. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает РИА Новости.
«В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники росзагранучреждения находятся в безопасности», — добавили в посольстве.Ранее сообщалось, что в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими после выборов главы государства, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Как сообщает РИА Новости, оппозиция не признала результаты голосования, по которым победу одержал действующий лидер страны Николас Мадуро.
До этого национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.
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