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Посольство РФ просит россиян в Венесуэле не выходить на улицу из-за протестов

30 июля 2024, 03:58
Фото: istockphoto/Derek Brumby

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Посольство РФ на фоне протестов в Каракасе рекомендует россиянам в Венесуэле соблюдать меры безопасности, воздержаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей и не выходить на улицу. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает РИА Новости.
«В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники росзагранучреждения находятся в безопасности», — добавили в посольстве.
Ранее сообщалось, что в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими после выборов главы государства, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Как сообщает РИА Новости, оппозиция не признала результаты голосования, по которым победу одержал действующий лидер страны Николас Мадуро.



До этого национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.

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#президент
#страны
#отношения
#венесуэла
#протесты
#посольство
Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть для победы Харрис на выборах
30 июля 2024, 05:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что те якобы пытаются уронить цены на нефть, чтобы его конкурентка от партии демократов Камала Харрис победила на выборах президента США. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Страны ОПЕК делают все возможное, что сбить цены на нефть в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США», — написал Дональд Трамп.
Ранее Трамп оскорбил нынешнего вице-президента Камалу Харрис во время своего выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, назвав ее человеком с низким IQ.

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», – сказал Трамп, намекая на американского президента Джо Байдена и Камалу Харрис.
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#сша
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#нефть
#цены
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Комиссия: США не хватит потенциала для победы в случае войны с Россией и Китаем
30 июля 2024, 04:55

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

США не могут конкурировать с Китаем и Россией и не смогут их победить в случае войны. К таким выводам пришла комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. Штатам рекомендуют укреплять военное сотрудничество с союзниками, указано в документе.
«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в заявлении комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*.
Комиссия рекомендует США продолжать укреплять своих союзников и сотрудничество с ними.

«Альянсы — это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», — поясняет комиссия.
Вместе с тем в заключении комиссии подчеркивается, что крупная полномасштабная война Вашингтона с кем-то равным им по силе привела бы к катастрофе для США, включая огромные потери, нарушение поставок, лишение доступа к материалам для создания вооружений и угрозы объектам в космосе.

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*внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации.
#сша
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#комиссия
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Венесуэла отозвала дипломатов из осудивших итоги выборов стран Латинской Америки
30 июля 2024, 04:38

Фото: istockphoto/shironosov

Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки, которые осудили и не признали итоги выборов президента, а также требует эти правительства отозвать своих представителей. Об этом сообщило венесуэльское правительство. Решение коснулось Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая.
«Венесуэла выражает твердое осуждение действий и заявлений, носящих характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону <...> пытающихся возродить несостоявшуюся «Группу Лимы» и стремящихся не признавать итоги выборов 28 июля 2024 года», — указано в сообщении.
Реакцию этих стран правительство Венесуэла посчитала направленной против ее национального суверенитета.

До этого сообщалось, что в центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Как сообщает РИА Новости, оппозиция не признала результаты выборов, победу в которых одержал действующий президент страны Николас Мадуро.

Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.

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В Каракасе начались столкновения с полицией после выборов президента Венесуэлы

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#президент
#правительство
#итоги
#страны
#отношения
#венесуэла
#выборы
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В Каракасе начались столкновения с полицией после выборов президента Венесуэлы
30 июля 2024, 02:38

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими после выборов главы государства, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Об этом сообщает РИА Новости. Оппозиция не признала результаты голосования, по которым победу одержал действующий лидер страны Николас Мадуро, говорится в материале.
По данным издания, Каракас наводнили сотни протестующих, вооруженных палками, а некоторые и с коктейлями Молотова. Уточняется, что на некоторых улицах полиция использует слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

Агентство заявляет, что к президентскому дворцу согнали бронетехнику, усилили охрану, а дорогу к зданию перекрыли кордонами.

Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.

До этого сообщалось, что Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала из страны дипломатов. Об этом заявил панамский президент Хосе Руаль Мулино во время пресс-конференции. По его словам, Панама пошла на такой шаг, пока не будут проанализированы протоколы с прошедших президентских выборов.

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Минюст РФ не нашел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом
Минюст отклонил запрос о признании Пугачевой иноагентом из-за нехватки оснований
30 июля 2024, 02:10

Фото: iStock/Berezko

Минюст РФ не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — указано в ответе министерства.
Запрос о признании Пугачевой иностранным агентом депутат Журавлев направлял на имя главы Минюста РФ Чуйченко. По его словам, причина этому – дискредитация ВС РФ и работа на западную пропаганду.

В документе также отмечено, что если в поведении Пугачевой заметят признаки иностранного агента, то Минюст рассмотрит этот вопрос.

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#минюст
#дискредитация
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Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой после победы Мадуро
30 июля 2024, 01:39

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Правительство Панамы приостановило дипломатические отношения с Венесуэлой и отозвало из страны дипломатов после того, как Николаса Мадуро объявили президентом. Об этом сообщил панамский президент Хосе Руаль Мулино во время пресс-конференции. По его словам, Панама пошла на такой шаг, пока не будут проанализированы протоколы с прошедших президентских выборов.
«Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа», — пояснил Мулино.
Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.

«Из уважения к истории Панамы, из уважения к миллионам венесуэльцев, выбравших нашу родину для жизни, и из уважения к моим демократическим убеждениям, я не могу допустить, чтобы мое молчание превратилось в соучастие», — говорится в заявлении президента Панамы.
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#президент
#правительство
#венесуэла
#выборы
#дипломат
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Военные США совершили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия
30 июля 2024, 00:27

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Армия и ВМС совершили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на анонимного американского военного чиновника сообщает РИА Новости. При этом был ли этот запуск удачным, собеседник уточнять не стал.
По его словам, испытание обычной гиперзвуковой системы проводили на космической станции на Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, что дало Соединенным Штатам важные данные для развития этих вооружений.

«Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что компания «Спутниковая система «Гонец» вместе с «Геосканом» впервые в России наладили управление беспилотным летательным аппаратом через космический спутник. Эксперимент провели на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области. Во время испытаний были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных, а также через спутник была отправлена команда о принудительном возвращении беспилотника к месту запуска.

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#сша
#эксперимент
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#технологии
#оружие
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Фото туарегов с флагом Украины якобы после гибели «вагнеровцев» оказалось старым
29 июля 2024, 23:35

Фото: iStock/zabelin

Издание Kyiv Post распространило фото боевиков из племени туарегов с украинским флагом, заявив, что оно сделано якобы сразу после нападения на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Однако, по данным RT, фото вероятно старое, так как в сети есть похожее видео полуторамесячной давности.
По информации агентства, на старом ролике можно увидеть тех же людей, что и на фото, в той же одежде и практически на тех же местах.

Сообщается, что видео опубликовали в соцсети Х еще полтора месяца назад — 10 июня, когда украинские пропагандисты заявляют, что фото — эксклюзив, который говорит об «успешной операции ГУР» против «вагнеровцев».

Заявление о ситуации в Мали группа «Вагнер» сделала сегодня, 29 июля, сообщив, что с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, смогли выкупить. Об этом сообщил Shot со ссылкой на собственный источник, приближенный к Минобороны РФ.

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#минобороны рф
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#операции
#заявление
#вагнер
#чвк
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Главы МИД РФ, Венгрии и Словакии обсудили нефтяной транзит через Украину
Сийярто обговорил с Лавровым и Бланаром транзит нефти из России через Украину
29 июля 2024, 22:09

Фото: istockphoto/ronniechua

Ситуацию с остановкой нефтяного транзита из России через Украину обсудил руководитель венгерского МИДа Петер Сийярто со своими коллегами Сергеем Лавровым и Юрайем Бланаром. Об этом дипломат написал в соцсетях.
«Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром», — сказано в публикации.

Дипломат добавил, что киевский режим, угрожая венгерской экономической безопасности, нарушает ассоциацию с Евросоюзом. Сийярто резюмировал, что сейчас ведется работа по поиску решений, которые смогут обеспечить непрерывность нефтеснабжения Венгрии, вне зависимости от запрета на транзит со стороны Украины.

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#словакия
#нефть
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