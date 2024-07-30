Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой после победы Мадуро

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Правительство Панамы приостановило дипломатические отношения с Венесуэлой и отозвало из страны дипломатов после того, как Николаса Мадуро объявили президентом. Об этом сообщил панамский президент Хосе Руаль Мулино во время пресс-конференции. По его словам, Панама пошла на такой шаг, пока не будут проанализированы протоколы с прошедших президентских выборов.
«Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа», — пояснил Мулино.Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.
«Из уважения к истории Панамы, из уважения к миллионам венесуэльцев, выбравших нашу родину для жизни, и из уважения к моим демократическим убеждениям, я не могу допустить, чтобы мое молчание превратилось в соучастие», — говорится в заявлении президента Панамы.Читайте также:
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