В Каракасе начались столкновения с полицией после выборов президента Венесуэлы

Правительство Панамы приостановило дипломатические отношения с Венесуэлой и отозвало из страны дипломатов после того, как Николаса Мадуро объявили президентом. Об этом сообщил панамский президент Хосе Руаль Мулино во время пресс-конференции. По его словам, Панама пошла на такой шаг, пока не будут проанализированы протоколы с прошедших президентских выборов.