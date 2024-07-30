В Каракасе начались столкновения с полицией после выборов президента Венесуэлы

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
В центре венесуэльского Каракаса начались столкновения между полицией и протестующими после выборов главы государства, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты. Об этом сообщает РИА Новости. Оппозиция не признала результаты голосования, по которым победу одержал действующий лидер страны Николас Мадуро, говорится в материале.
По данным издания, Каракас наводнили сотни протестующих, вооруженных палками, а некоторые и с коктейлями Молотова. Уточняется, что на некоторых улицах полиция использует слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.
Агентство заявляет, что к президентскому дворцу согнали бронетехнику, усилили охрану, а дорогу к зданию перекрыли кордонами.
Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.
До этого сообщалось, что Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала из страны дипломатов. Об этом заявил панамский президент Хосе Руаль Мулино во время пресс-конференции. По его словам, Панама пошла на такой шаг, пока не будут проанализированы протоколы с прошедших президентских выборов.
Читайте также:
Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой после победы Мадуро
Главы МИД РФ, Венгрии и Словакии обсудили нефтяной транзит через Украину
В АдГ призвали Бербок приостановить работу из-за громкого скандала с визами
Агентство заявляет, что к президентскому дворцу согнали бронетехнику, усилили охрану, а дорогу к зданию перекрыли кордонами.
Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Николас Мадуро победил на выборах и станет главой государства третий срок подряд — до 2031 года.
До этого сообщалось, что Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала из страны дипломатов. Об этом заявил панамский президент Хосе Руаль Мулино во время пресс-конференции. По его словам, Панама пошла на такой шаг, пока не будут проанализированы протоколы с прошедших президентских выборов.
Читайте также:
Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой после победы Мадуро
Главы МИД РФ, Венгрии и Словакии обсудили нефтяной транзит через Украину
В АдГ призвали Бербок приостановить работу из-за громкого скандала с визами
Данил Пономарев