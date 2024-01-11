Посольство РФ в Латвии отреагировало на конфискацию «Дома Москвы» в Риге

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Передача принадлежащего России «Дома Москвы» в Риге в государственную собственность является актом произвола и грабежа. Инициаторам его совершения непременно придётся ответить за свои действия.
Дипломатическое представительство России уже известило латвийское правительство о неизбежности ответных мер. Они могут включать в себя как компенсационные иски, так и требования возмещения убытков с привлечением международных инстанций. Российские дипломаты подчеркнули, что действия Латвии создают опасный прецедент, несущий угрозу иностранной собственности и подрывающий доверие к законам прибалтийского государства и международным договорам.
Читайте также:
Власти Латвии конфискуют российскую собственность ради финансирования Украины
Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ
Из Латвии могут депортировать более 1000 россиян
Александр Бойцов