Власти Латвии конфискуют российскую собственность ради финансирования Украины

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Латвийский сейм в последнем чтении утвердил законопроект, согласно которому культурно-деловой центр «Дом Москвы» будет передан в собственности государства. Об этом сообщает издание LSM.
Отмечается, что после передачи здания государству, оно будет продано, а полученные с продажи средства пойдут на помощь Украине.
Напомним, что в конце декабря латвийские спецслужбы ворвались в здание культурно-делового центра и начали допрашивать сотрудников. Также у них отняли средства связи. Кроме того, на входе в здание была установлена охрана, а во всех помещениях описано имущество и компьютерная аппаратура.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с российской стороны последует ответ на действия властей Латвии.
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Напомним, что в конце декабря латвийские спецслужбы ворвались в здание культурно-делового центра и начали допрашивать сотрудников. Также у них отняли средства связи. Кроме того, на входе в здание была установлена охрана, а во всех помещениях описано имущество и компьютерная аппаратура.
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Анастасия Чинкова