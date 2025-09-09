Премьер-министр Непала объявил об отставке на фоне продолжающихся протестов
Глава правительства Непала Шарма Оли объявил об уходе в отставку на фоне продолжающейся волны антиправительственных беспорядков в стране. Об этом сообщает газета India Today.
В публикации говорится, что решение об уходе с поста премьер-министра связано с эскалацией протестов и общественной нестабильностью, охватившей Непал в последние недели.
Дальнейшие шаги по формированию нового правительства пока не объявлены, ситуация в стране остаётся напряжённой.
Ранее оппозиционные партии Непала призвали Оли добровольно покинуть свой пост.
В конце прошлой недели власти Непала запретили работу нескольких крупных соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали такие платформы, как Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)*, Alphabet (YouTube), а также X, Reddit и LinkedIn. Старший партийный организатор Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди, представляющий главную оппозиционную партию в парламенте, раскритиковал это решение, заявив, что блокировка соцсетей может вызвать хаос в стране.
Массовые протесты, которые в основном поддерживает молодёжь и которые СМИ уже окрестили «Революцией поколения Z», начались в столице Непала в понедельник и быстро охватили несколько крупных городов. В результате столкновений с полицией, по последним данным, погибли 19 протестующих, ещё более 300 получили ранения.
Гибель участников протестов стала поводом для отставки министра внутренних дел Непала Рамеша Лекхака.
*деятельность корпорации Meta и входящих в неё соцсетей признана экстремистской и запрещена в России