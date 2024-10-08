Посольство РФ в Швейцарии напомнило СМИ о наказании за незаконное пересечение границы

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Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что незаконное пересечение границы — это уголовное преступление. И преследование по законам России ведется не за съемки в Судже, а за проникновение на территорию России.
Дипломаты сослались на публикации в швейцарской прессе, где говорится, что уголовное дело в отношении журналиста Курта Пельды якобы возбудили за «репортажи из России и выполнение своей работы».
Дипломаты отметили, что Пельда не обращался ни в посольство, ни в Генеральное консульство, ни в МИД, чтобы получить визу и аккредитацию для журналистской работы.
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«Это ложь. Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 3 ст. 322 УК Российской Федерации, то есть за незаконное пересечение государственной границы», — пишет посольство.
Дипломаты отметили, что Пельда не обращался ни в посольство, ни в Генеральное консульство, ни в МИД, чтобы получить визу и аккредитацию для журналистской работы.
«У сотрудников СМИ нет особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу», — напомнили швейцарцам.
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Лия Мурадьян