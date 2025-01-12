Экс-посол США Макфол назвал позором компаний из Штатов уплату налогов в РФ

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Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал позором уплату американскими компаниями налогов в РФ. Об этом он заявил в статье для Newsweek.
По словам дипломата «абсолютно позорным» является то, что сотни компаний продолжают пополнять казну РФ во время конфликта на Украине. Тем самым организации субсидируют Россию для проведения военных действий.
Макфол выразил надежду на то, что акционеры данных компаний проявят большую активность, так как еще не поздно поменять данное явление. Свое заявление политик сделал на фоне новости о том, что американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками на территории РФ. В 2023 году организации пополнили казну Росси на сумму в 1,2 миллиарда долларов.
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