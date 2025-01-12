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Экс-посол США Макфол назвал позором компаний из Штатов уплату налогов в РФ

Фото: iStock/Svetlana Sarapultseva

Фото: iStock/Svetlana Sarapultseva

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал позором уплату американскими компаниями налогов в РФ. Об этом он заявил в статье для Newsweek.


По словам дипломата «абсолютно позорным» является то, что сотни компаний продолжают пополнять казну РФ во время конфликта на Украине. Тем самым организации субсидируют Россию для проведения военных действий.

Макфол выразил надежду на то, что акционеры данных компаний проявят большую активность, так как еще не поздно поменять данное явление. Свое заявление политик сделал на фоне новости о том, что американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками на территории РФ. В 2023 году организации пополнили казну Росси на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

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Джорджеску: НАТО будет использовать свою базу в Румынии для начала войны с РФ
12 января 2025, 02:37

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. Данное высказывание было сделано в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану, продемонстрированном телеканалом Digi 24.
«Таким образом, эта база НАТО будет использована для начала крупного наступления в России», — сказал Джорджеску.

Стоит отметить, что «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ.

Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества. По его словам, страны или притворяются, или у них есть интерес использовать Румынию «как детонатор для опасного прецедента». Политик возмутился и заявил: «Никто не имеет права играть с миром и демократией!».

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Tagesspiegel: удар США по Гренландии приведет к концу НАТО
12 января 2025, 01:15

Фото: iStock/Oleg Chepurin

Удар США по Гренландии приведет к концу НАТО. Об этом рассказал эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в своем интервью для Tagesspiegel.
«США являются важнейшей державой альянса и нанесут удар по его духу, если сделают это (нападут на Гренландию) с полной серьезностью. Тогда НАТО действительно пришел бы конец», — заявил Маркссен.

Как рассказал эксперт, НАТО создан для обороны стран от атак извне. Если Штаты все-таки нападут на Гренландию, то тогда помощь пострадавшей стране встанет на усмотрение другим членам альянса. Как пример Маркссен назвал Германию. Государство в случае атаки может вступить в военный конфликт или отправить письмо с соболезнованиями.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп заявлял о своем намерении присоединить к Штатам Гренландию и Канаду. Касательно первой политик не стал исключать применение военной силы для контроля над территорией острова.

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#дональд трамп
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#нато
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Захарова о заключенных, тушащих пожары в Калифорнии: «Мракобесное лицемерие»
12 января 2025, 00:58

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Представить МИД РФ Мария Захарова назвала «мракобесным лицемерием» привлечение заключенных к тушению пожаров в штате Калифорния в США. Об этом политик написала в своем telegram-канале.
«К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли сотни заключенных... Как же надоело это мракобесное лицемерие!», — заявила Захарова.

Свои слова представитель МИД объясняет тем, что ранее США вводили санкции против Китая за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В частности, Вашингтон выступал за остановку принуждения заключенных уйгуров для получения прибыли. Таким образом, Штаты отказались от поставок ряда товаров, которые, по их мнению, были сделаны в принудительном порядке с помощью заключенных.

«Мы не потерпим компании, которые используют принудительный труд и нарушают права человека ради получения прибыли», — заявлял министр внутренних дел США Алехандро Майоркас.

Захарова задала закономерный вопрос о том, стоит ли сейчас ждать от Конгресса санкций в отношении властей Калифорнии? Всю ситуацию представитель МИД охарактеризовала как: «Мракобесное лицемерие».

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#сша
#санкции
#труд
#мид
#захарова
#пожары
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МИД: Новые санкции США против России оставят Трампу «выжженную землю»
11 января 2025, 22:33

Фото: istockphoto/donfiore

Новые ограничительные меры, введённые США против российской энергетики, являются попыткой нынешней администрации Белого дома максимально усложнить экономические связи между двумя государствами.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Соответствующий пост опубликован в официальном телеграм-канале дипломатического ведомства. Отмечается, что в последние дни пребывания у власти Джозефа Байдена Вашингтон пытается нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой появления рисков дестабилизации ситуации на мировых рынках.

«Соответственно, будущему президенту Трампу, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" — в прямом и переносном смысле», — говорится в заявлении российского МИД.

Дипломаты также подчеркнули, что явно враждебные действия Вашингтона не останутся без ответной реакции. Такие шаги администрации Белого дома будут учтены при выработке внешнеэкономической стратегии России, которая была и остаётся ключевым игроком на глобальном топливном рынке.

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#сша
#санкции
#мид
#пост
#рф
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Ватикан разрешил гомосексуалистам становиться священниками
11 января 2025, 22:08

Фото: istockphoto/wideonet

Выпущена новая инструкция Итальянской епископской конференции. Согласно документу, теперь в семинарию позволено принимать гомосексуалистов.
Об этом пишет информационное агентство Reuters. При нынешнем Папе Римском Франциске Католическая церковь последовательно смягчала позицию в отношении однополых связей*, однако до священства геев всё-таки не допускали. Теперь и этот рубеж пройден — инструкция предписывает «учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники как один из аспектов его личности».

При этом соблюдение целибата остается обязательным, как и для всех прочих семинаристов с традиционными сексуальными предпочтениями. Инструкция вступила в силу на 3 года «испытательного периода». Год назад Папа Римский позволил священникам благословлять однополые браки, несмотря на то, что Катехизис католической церкви определяет гомосексуализм как «тяжкий грех против целомудрия» и «выражение порока похоти».

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#церковь
#папа римский
#священник
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Основатель команды «Сталкер» Ночной хоккейной лиги Зайцев умер на тренировке
11 января 2025, 21:01

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

10 января в Москве скоропостижно скончался основатель любительской хоккейной команды «Сталкер» Алексей Зайцев. Смерть произошла во время тренировки.
Как сообщил агентству ТАСС руководитель команды «Сталкер» Александр Артюшкин, по всей видимости, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Крепкому здоровому человеку стало плохо вечером 10 января, он потерял сознание прямо на льду. До приезда скорой помощи ему пытались оказать помощь, но прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.

Александр Артюшкин рассказал о необыкновенных личных качествах Зайцева.

«Он был потрясающим человеком с большой буквы, и в этом уверены все, кто его знал», — говорится в заявлении клуба.

В юности Алексей Зайцев играл за московские команды «Динамо» и ЦСКА. Возглавляемая им команда «Сталкер» стала победителем Ночной хоккейной лиги в сезоне 2016/2017.

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#смерть
#хоккей
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Краснов: Прокурорам нужно оперативно решать вопросы мер поддержки участников СВО
11 января 2025, 20:37

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокурорам следует оперативно решать вопросы, связанные с мерами поддержки участников специальной военной операции и их родным. Такую задачу перед коллегами поставил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Об этом он сказал в своём выступлении на торжественной встрече в канун профессионального праздника, который работники надзорного ведомства отметят уже в это воскресенье, 12 января, передаёт «Первый канал». По словам генпрокурора, те, чьё призвание — стоять на страже закона, во все времена отличались преданностью делу, обострённым чувством справедливости и высоким профессионализмом.

Например, многодетная мать из Санкт-Петербурга обратилась в прокуратуру после того, как её супруг отправился служить в зону СВО. Старшая дочь Кристина училась в Медицинском университете на платной основе, но перевестись на бюджет по квоте для детей военнослужащих не удалось. В вузе сослались на нехватку бюджетных мест. Ректору внесли прокурорское представление, после чего вопрос быстро решился.

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#прокуратура
#генпрокуратура
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Фицо назвал Зеленского бегающим по Европе «попрошайкой и шантажистом»
11 января 2025, 19:59

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что начал уставать от поведения просроченного украинского президента Владимира Зеленского. По словам политика, тот только и делает, что ездит по странам Евросоюза и выпрашивает деньги.
Он также добавил, что возглавляет словацкое правительство не для того, чтобы «идти рука об руку» с Зеленским, передают «Известия». По словам Фицо, глава киевского режима ездит по Европе, без конца попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, и этому пора положить конец.

«Попробуйте немного подумать и о нашей стране», — призвал премьер-министр Словакии.

По словам Фицо, украинский лидер преследует исключительно свои собственные узкополитические цели, игнорируя интересы других стран. Тем не менее, в Европе ему по-прежнему помогают, продолжая выдавать бесконечные кредиты, заключил политик.

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Зурабишвили пообещала с помощью Запада «вырвать Грузию из когтей России»
11 января 2025, 19:58

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывший президент Грузии пообещала при помощи Запада «вырвать Грузию из когтей России». Об этом она заявила во время встречи со сторонниками оппозиции в Зугдиди.
Экс-президент сообщила, что 20 января намерена посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, куда её пригласил конгрессмен Джо Уилсон, сообщает издание «Взгляд».

«Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», — сказала Зурабишвили.

По её словам, во время поездки в Вашингтон она сумеет заручиться поддержкой западных стран, которые помогут «вырвать Грузию из когтей» России, которую бывший президент назвала «северным недругом».

Кроме того, Зурабишвили призвала оппозиционно настроенных сограждан продолжать акции протеста, чтобы это видели за рубежом. По её словам, помощь извне взаимосвязана с внутренними протестами.

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