Посольство РФ в Варшаве получило ноту МИД об ограничении передвижения дипломатов

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Российское посольство в Варшаве получило ноту от Польши о введении ограничений на передвижение для российских дипломатов, сообщила Мария Захарова.
Она отметила, что документ не содержит пояснений относительно новых мер, передает RT.
Представитель МИД России заявила, что Россия примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.
Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в Польше связаны с диверсиями на территории страны. Он назвал это решение стандартной мерой для защиты граждан.
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Представитель МИД России заявила, что Россия примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.
Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в Польше связаны с диверсиями на территории страны. Он назвал это решение стандартной мерой для защиты граждан.
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Артем Кузьмин