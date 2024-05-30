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Посольство РФ в Варшаве получило ноту МИД об ограничении передвижения дипломатов

30 мая 2024, 13:41
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Российское посольство в Варшаве получило ноту от Польши о введении ограничений на передвижение для российских дипломатов, сообщила Мария Захарова.
Она отметила, что документ не содержит пояснений относительно новых мер, передает RT.

Представитель МИД России заявила, что Россия примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.



Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в Польше связаны с диверсиями на территории страны. Он назвал это решение стандартной мерой для защиты граждан.

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#польша
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
30 мая 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Опасности для туристического потока в Краснодарский край из-за случаев атак беспилотников на регион не существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
«Поток туристов остается значительным и уже начался. В целом, он высокий круглый год», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
Утром в четверг, 30 мая, ВСУ дважды пытались атаковать Кубань — шесть беспилотников были сбиты в регионе. Кроме того, силы ПВО перехватили восемь ракет ATACMS над Азовским морем и восемь беспилотников над Черным морем. Также в Черном море огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

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#пво
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Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ
30 мая 2024, 13:29

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Ранее о своей отставке с поста главы региона сообщила единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова.
В настоящее время Руслан Кухарук является мэром Тюмени, напоминает телеграм-канал «Кремль. Новости». Во время встречи Владимир Путин напомнил, что тот является уроженцем Югры и предложил ему возглавить регион. Президент также отметил успехи мэра Тюмени в его нынешней должности, отметив, что жители города по достоинству оценили его работу, поскольку дважды поддержали его на выборах.

Руслан Кухарук поблагодарил главу государства и пообещал приложить все силы к тому, чтобы его оправдать. Отвечая на вопрос Путина о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед ним в должности исполняющего обязанности губернатора ХМАО, Кухарук отметил высокий уровень социально-экономического развития, которого регион достиг в последние годы. Он пообещал сохранить и, по возможности, преумножить то, что было создано, построено и произведено в Югре.

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Сенатор Цеков объяснил слова Трампа о бомбардировке Москвы
30 мая 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Российский сенатор от Крыма и член международного комитета СФ Сергей Цеков пояснил, что заявления экс-президента США Дональда Трампа от том, что при его правлении в случае вторжения ВС РФ в Украину, он отдал бы приказ о бомбардировке Москвы, являются работой на избирателя.
«Он любит бросаться различными заявлениями, зачастую глубоко не продуманными. Он считает, что работает на своего избирателя, но подобными заявлениями может наоборот его запугать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.

Сенатор добавил, что подобные выражения могут вызвать лишь сожаление.

Ранее Дональд Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.

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#сша
#дональд трамп
#политика
#россия
#китай
#москва
#украина
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Эксперт рассказала, как повышение МРОТ повлияет на заработную плату
Депутат Бессараб: вместе с МРОТ повысится средняя зарплата
30 мая 2024, 13:24

Фото: Istockphoto/Diy1

С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составляет 19 242 ₽. За последние восемь лет минимальный размер оплаты труда увеличивали одиннадцать раз с суммы чуть больше 6000 ₽. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти почти вдвое — до 35 000 ₽, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радио 1» заявила, что обозначенная цель вполне достижима.
«По прошлому году были планы увеличить минимальный размер оплаты труда на 8,5%, но по поручению президента эта цифра была доведена до 18,5%. Таким образом, у нас сегодня минимальный размер оплаты труда составляет больше 19 тысяч рублей, следовательно, мы такими темпами вполне можем достичь к 2030 году 35 тысяч рублей по минимальному размеру оплаты труда», — сказала эксперт.

По словам специалиста по социальной политике, при повышении МРОТ работодатель должен повысить зарплату по всей тарифной сетке.

«Поднимается МРОТ — это значит, что базовая тарифная ставка первого разряда или самого низшего разряда (в зависимости от системы оплаты труда работодателя) составляет тот самый МРОТ. Работодатель вынужден повысить заработную плату по всей тарифной сетке, поскольку не может низкоквалифицированный и высококвалифицированный работники не могут получать равную или примерно равную зарплату. Сейчас многие работодатели вышли из ситуации снижением дифференциации. То есть размер между первым и вторым разрядом составляет незначительные 100 — 200 рублей, но с учётом ситуации на рынке труда, достаточно высокой потребности в кадрах, работодатель будет вынужден подстроиться под общую систему», — сказала член комитета Госдумы.

Также Светлана Бессараб отметила, что за повышением МРОТ следует и повышение средней заработной платы.

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#работники
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Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция
30 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Nabil Kamara

Власти Молдавии лишили лицензий пять телеканалов, предоставлявших эфирное время оппозиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление правительства.
29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Молдавии, встретился с президентом Майей Санду.

В тот же день активисты оппозиционной партии «Возрождение» провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе, требуя от Блинкена покинуть страну.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул направила открытое письмо госсекретарю США, в котором попросила обсудить с Майей Санду недружественную политику Кишинева в отношении Гагаузии.

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#блинкен
#молдавия
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ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Совет ЕС ввел пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно с 1 июля
30 мая 2024, 13:01

Фото: iStock/Henadzi Pechan

ЕС утвердил заградительные таможенные пошлины на зерно из России и Белоруссии с 1 июля. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что совет ЕС утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое зерно из России и Белоруссии. Оно вступит в силу с 1 июля. Речь идет о повышении пошлин на зерновые, на масличные культуры, а также продукты их переработки.

В Евросоюзе отметили, что эти меры направлены на предотвращение «дестабилизации европейского зернового рынка» и остановку экспорта «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».

«Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной», — заявил глава МИД Бельгии.

Ранее сообщалось, что власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Парламент Великобритании распустили
Парламент Великобритании распустили в преддверии досрочных выборов 4 июля
30 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/nevenmn

Парламент Великобритании официально распущен в преддверии досрочных выборов, запланированных на 4 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа.
«Парламент распущен в четверг, 30 мая. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены», — говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что с этого момента у Великобритании формально нет действующих депутатов. Новые представители будут избраны в ходе предстоящих выборов.

Ранее сообщалось, что распуск парламента состоится 30 мая, после того как премьер-министр Риши Сунак объявил дату проведения всеобщих выборов — 4 июля.

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#парламент
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Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники
Журналист Боуз: Запад уже начал винить Зеленского в провале конфликта на Украине
30 мая 2024, 12:23

Запад начал процесс отречения от Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, пишет РИА Новости.
«Процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позором, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытой перепалкой между западными «партнерами» по поводу того, стоит ли давать Украине все более смертоносное оружие, чтобы, по сути, гарантировать ее самоуничтожение», — написал журналист.

По его мнению, Запад выставит Киев как ответственного за провал украинского конфликта с РФ.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Победа РФ на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом
Bloomberg: победа РФ на Украине станет для США еще одним Сайгоном или Кабулом
30 мая 2024, 12:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российская победа на Украине станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», потому что сыграет разрушительную роль по отношению к мощи Вашингтона. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
«Если бы Россия преуспела здесь [на Украине], это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», – сказал Бильдт.

Как отмечают журналисты, это еще больше повлияет на баланс сил в Европе, а также подорвет стабильность и вынудит к гораздо более масштабному перевооружению, чем системы противоракетной обороны Европы, обсуждаемые сейчас.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что удары ВСУ по территории РФ западным оружием, ведут к эскалации конфликта. Тем не менее, считает Столтенберг, Киев имеет на это право в рамках самообороны.

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