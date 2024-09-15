Экскурсионный автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

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Российские туристы пострадали в ДТП с перевернувшимся экскурсионным автобусом в Египте 15 сентября. Выяснилось, что отдыхающие купили экскурсию у уличного агентства.
Авария произошла в провинции Суэц по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир, сообщаются местные СМИ. В ДТП пострадал 21 турист из России. Всего в автобусе находились 43 туриста: 21 из России, 11 из Турции и девять итальянцев. Также в транспорте были четверо египтян, включая водителя.
По данным экспертов, в случае приобретения услуг у уличных гидов в Египте, страховые компании отказываются выплачивать компенсации, так как расходы на лечение должно покрывать само агентство.
К счастью, авария обошлась без погибших. Что стало причиной ДТП, выясняет местная полиция.
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«Это было уличное агентство», – цитирует источник РИА Новости.
По данным экспертов, в случае приобретения услуг у уличных гидов в Египте, страховые компании отказываются выплачивать компенсации, так как расходы на лечение должно покрывать само агентство.
К счастью, авария обошлась без погибших. Что стало причиной ДТП, выясняет местная полиция.
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Лия Мурадьян