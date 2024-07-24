Посольство РФ: Ждём разъяснений от властей Франции о задержании гражданина РФ

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Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже никаких официальных уведомлений о задержании российского гражданина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации во французской столице в период проведения Олимпийских игр.
Российская сторона намерена добиваться разъяснений по этому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического представительства РФ. Пока никакой реакции со стороны властей Франции на официальный запрос не последовало, добавили в посольстве.
Накануне французские власти сообщили о задержании гражданина России, который якобы вынашивал планы по «дестабилизации» ситуации во время Олимпиады. Позднее эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен, заявив, что задержанный якобы готовил операции по «дестабилизации, вмешательству и шпионажу».
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Александр Бойцов