Telegraph: Китай тайно отправил в сторону Ирана свои транспортные самолеты

18 июня 2025, 02:28

Фото: iStock/rebius

Китай тайно отправил в сторону Ирана свои транспортные самолеты, которые пропали с радаров по мере приближения к стране. Об этом сообщает The Telegraph.







«Данные показали, что в каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану», — передает британская газета.