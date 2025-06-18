Telegraph: Китай тайно отправил в сторону Ирана свои транспортные самолеты
Китай тайно отправил в сторону Ирана свои транспортные самолеты, которые пропали с радаров по мере приближения к стране. Об этом сообщает The Telegraph.
«Данные показали, что в каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану», — передает британская газета.
При этом в планах конечной точкой значится Люксембург. В издании предположили, что ни один самолет так и не побывал на территории Европы.
Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли заявил газете, что, вероятно, Китай таким образом пытается оказать поддержку Ирану. В связи с этим данная отправка самолетов интересна. О том, какой-именно груз может быть внутри воздушных судов, не сообщается.