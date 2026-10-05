Шри-Ланка надеется возобновить авиасообщение с Россией

05 октября 2026, 04:06

Посол Шри-Ланки в РФ Гунасекера: Cтрана надеется возобновить авиасообщение с Россией

Фото: iStock/FTiare

Шри-Ланка рассчитывает восстановить воздушное сообщение с Россией. Об этом РИА Новости рассказала посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера.





Авиакомпании Шри-Ланки вряд ли смогут выполнять рейсы в РФ «прямо сейчас», несмотря на желание возобновить полёты. Работа в этом направлении ведётся, однако существуют некоторые ограничения, которые связаны со страховыми вопросами.



«Это вне нашего контроля. Но мы надеемся, что со временем нам постепенно удастся решить эти проблемы», — пояснила дипломат.