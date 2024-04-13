Посольство Украины в Черногории возмутил логотип телеканала, похожий на букву Z

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Посольство Украины в Черногории направило замечания государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором цифра 2 якобы напоминает букву Z. Об этом сообщает Vijesti.
Уточняется, что украинское посольство высказало свое недовольство руководству RTCG по телефону. Глава дипломатической миссии Олег Герасименко комментировать подробности произошедшего не стал.
Сообщается, что RTCG в августе 2023 года объявила конкурс для выбора нового логотипа, победитель был выбран осенью этого же года. В марте 2024 года совет RTCG дал согласие на изменение логотипа.
Напомним, латинская буква Z нанесена на военную технику ВС РФ, которая участвует в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года.
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Сообщается, что RTCG в августе 2023 года объявила конкурс для выбора нового логотипа, победитель был выбран осенью этого же года. В марте 2024 года совет RTCG дал согласие на изменение логотипа.
Напомним, латинская буква Z нанесена на военную технику ВС РФ, которая участвует в военной спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года.
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Екатерина Коршунова