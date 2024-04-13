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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. Об этом сообщает РИА Новости.
Сальдо отметил, что Украина в своей современной форме закономерно приходит к войне в РФ. По словам губернатора, в этом заключается ее сущность как «Антироссии».
Сальдо подчеркнул, что Украина с подобной сущностью существовать не может. Он добавил, что во времена президентских выборов, которые прошли на Украине в 2019 году, осознавал, что экс-комик «не приведет страну ни к чему хорошему».
Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям. По мнению сенатора, политика Шольца отражает доктрину Запада, но не как не вписывается в реальность.
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Сальдо подчеркнул, что Украина с подобной сущностью существовать не может. Он добавил, что во времена президентских выборов, которые прошли на Украине в 2019 году, осознавал, что экс-комик «не приведет страну ни к чему хорошему».
Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям. По мнению сенатора, политика Шольца отражает доктрину Запада, но не как не вписывается в реальность.
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Екатерина Коршунова