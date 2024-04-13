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Сальдо оценил возможность распада Украины

Сальдо: распад Украины является вполне вероятным развитием событий
13 апреля 2024, 08:04
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. Об этом сообщает РИА Новости.
Сальдо отметил, что Украина в своей современной форме закономерно приходит к войне в РФ. По словам губернатора, в этом заключается ее сущность как «Антироссии».

Сальдо подчеркнул, что Украина с подобной сущностью существовать не может. Он добавил, что во времена президентских выборов, которые прошли на Украине в 2019 году, осознавал, что экс-комик «не приведет страну ни к чему хорошему».



Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям. По мнению сенатора, политика Шольца отражает доктрину Запада, но не как не вписывается в реальность.

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Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ
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Депутат Госдумы Колесников рассказал, как ВСУ пытались убить его из HIMARS
Депутат ГД Колесников заявил, что ВСУ пытались убить его при помощи HIMARS
13 апреля 2024, 08:10

Фото: iStock/vadimrysev

Принимавший участие в СВО депутат Государственной думы Олег Колесников рассказал, как ВСУ устроили покушение на него в Запорожской области. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
11 апреля Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области.

«Удар пришелся днем. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказались. Но, по всей видимости, за нами следили», — рассказал Колесников.

По его словам, это покушение было не первым. Полтора месяца назад снаряды ВСУ уже прилетали в это место. К счастью, оба снаряда не попали по дому.

Колесников уточнил, что после первых прилётов они старались больше не ночевать в этом доме, но всё же иногда заезжали туда за вещами.

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#депутат
#сво
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Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ
13 апреля 2024, 07:06

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого ВСУ попали в окружение и погибло множество украинских военных. Об этом Зеленский сообщил в беседе со студентами из Черновцов, видео встречи размещено на YouTube-канале его офиса.
Украинский лидер рассказал, что неизвестный смог надавить на свое окружение, запугать его, в результате чего подразделение покинуло свои позиции. Зеленский отметил, что вопрос заключается «не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других».

По словам президента Украины, этого человека удалось найти. Зеленский ​подчеркнул, ​что он будет отвечать по закону за свой поступок.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из украинской армии. ​Президент Украины пояснил, ​что у таких поступков могут быть разные причины.

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#всу
#зеленский
#украина
#солдаты
#военные
#сво
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В Киеве испугались невидимой ракеты, разнесшей Трипольскую ТЭС
Эксперт Криволап: Украинское ПВО пропустило удар «невидимой» ракеты из России
13 апреля 2024, 06:14

Фото: istock / bpawesome

Системам слежения не удалось засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом. Об этом заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап в эфире телеканала «Прямой».
«То, что мы видели в ситуации с Трипольской ТЭС… Вот у меня есть версия, как это все могло быть, потому что с нашей стороны не было даже попыток что-то сбить с того направления — оно пришло и зашло», — заявил он.
Эксперт отметил, что в основном, Киев и его округи защищают американские ЗРК Patriot и другие системы, которые получают информацию от спутников и западных самолетов AWACS, котоыре летают вдоль западной границы Украины.

Как утверждает Криволап, крылатая ракета, которая попала по ТЭС, с помощью режима сканирования рельефа местности летела крайне низко над поверхностью. Помимо этого, она обладала малым тепловым следом и радиолокационной заметностью.

Эксперт сделал вывод, что Украине уже сейчас не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

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#эксперт
#ракета
#киев
#антонов
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«Хочется накормить»: В ДНР объяснили, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону РФ
Кимаковский: идущие на мясные штурмы бойцы ВСУ охотней переходят на сторону РФ
13 апреля 2024, 05:33

Фото: istock / Diy13

Бойцы ВСУ охотнее стали переходить на сторону российская армии, когда убеждается, что их посылают на «мясные» штурмы. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня украинский солдат охотнее переходит на нашу сторону, когда видит, что его посылают на реально «мясные» штурмы… В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — рассказал Кимаковский.
Он также отметил, что выяснение «кто чего стоит» проводится позже.

Советник также рассказал, что бывают пленные солдаты, которых на днях «вытащили из кровати» и сразу отправили «как штурмовое мясо на убой». А бывают и те, у которых можно в телефоне обнаружить серьезные моменты и захотеть «дотянуться до автомата».

«Но есть закон, и наши силовики действуют согласно УК РФ», — отметил Кимаковский.
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«Ювелирные инструменты»: ВС РФ не позволили ВСУ выстраивать первую линию обороны
Кимаковский: ВС России нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов ВСУ
13 апреля 2024, 05:01

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Вооруженные силы Украины в ДНР утратили возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, российские военные нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов врага. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
«Да, они (ВСУ – ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны», — сказал Кимаковский,
Он также добавил, что инженерное обеспечение у украинских войск оставляет желать лучшего, и они «строят то, что могут».

Советник напомнил, что украинские войска в свое время сформировали серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые разбили Вооруженные силы России.

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#вс рф
#минобороны
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«Эмоции бурлят»: в ВСУ взбунтовались из-за нового закона
Украинский офицер: из-за нового закона о мобилизации у бойцов ВСУ бурлят эмоции
13 апреля 2024, 03:57

Фото: istock / YakubovAlim

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации, где исключили норму о демобилизации действующих военных, усилит противостояние в украинском обществе. Офицер ВСУ Алексей Петров в беседе с РИА Новости заявил, что у всех военнослужащих бурлят эмоции.
«Этот дурацкий принятый закон <…> сейчас очень сильно усилит социальное противостояние в обществе», — заявил офицер.
Как отметил собеседник агентства, он теперь не знает, как подбирать мотивационные слова для своих бойцов. Военнослужащие от 30 до 40 лет теперь осознают, что неизвестно когда вернуться домой, и не факт, что вернутся вообще.

«Приезжая в какой-то условный город, условный Тернополь, Ивано-Франковск, Запорожье либо же Киев, в отпуск, и видя вот наших всех таких горячо любимых и всех, конечно, забронированных, которые сидят в ресторанах, в барах, спортзалах, я не готов вам гарантировать либо хотя бы в двух словах описать, какая может быть реакция (солдат ВСУ. – ред.)», — выразил мнение военный.
Помимо этого, как утверждает Петров, разжигает эту ситуацию недавнее принятие закона о мобилизации и новость о том, что сотрудники цирков и киностудий получили бронь.

11 апреля Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации. Согласно тексту документа накануне внесения проекта на рассмотрение во втором чтении исключили пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже сообщил, что планируется разработать отдельный законопроект, который касается этой проблемы, на это отведено 8 месяцев.

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#закон
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#эмоции
#всу
#минобороны
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Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками
Министр энергетики Галущенко призвал украинцев запастись генераторами
13 апреля 2024, 03:53

Фото: istock / vladj55

Украинцам стоит начать готовится к продолжительным отключениям электроэнергии и периодическим блэкаутам. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада» призвал жителей страны покупать электрогенераторы и пауэрбанки.
«Покупайте, готовьтесь. Но мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы они не понадобились», — заявил глава Минэнерго.
12 апреля в Минобороны России сообщили, что с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов (ТЭК и ВПК) Украины с использованием высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Там отметили, что все назначенные цели были поражены.

Ранее экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#минобороны
#энергетика
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«Вползает в гражданскую войну»: Экс-подполковник СБУ о ситуации на Украине
Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине
13 апреля 2024, 03:40

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

В момент провозглашения Украиной начала операции против востока Украины в 2014 году было ясно, что страна «вползает в гражданскую войну», поскольку для выполнения задач привлекалась армия. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.
Машину Прозорова взорвали в Москве в пятницу, он с ранением оказался в больнице. За несколько дней до ЧП он дал изданию интервью в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой «АТО» — операции, которую развязал Киев в отношении населения собственного государства.

13 апреля 2014 года, захватившие в результате государственного переворота власть на Украине начали так называемую «антитеррористическую операцию» против Луганской и Донецкой народных республик, которые выражали несогласие в связи со сменой власти и говорили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам городов и сёл, а также ранениям и массовой гибели населения Донбасса.

«Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало «АТО», объявление (и. о. президента Украины Александра — ред.) Турчинова о начале «АТО», заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну», — отметил Прозоров.
Он отметил, что привлечение армии для борьбы с населением – это «однозначно гражданская война». Собеседник издания напомнил, что даже экс-президент Украины Виктор Янукович не применял армию против протестующих на Майдане зимой 2013-2014 годов.

«Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — напомнил Прозоров.
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#армия
#украина
#власть
#операции
#интервью
#киев
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В Токмаке после обстрела ВСУ под завалами домов могут быть люди — Рогов
Рогов: в Токмаке после обстрела ВСУ под завалами дома еще могут оставаться люди
13 апреля 2024, 01:46

Фото: istock / victorass88

В городе Токмак Запорожской области после обстрела жилого сектора Вооруженными силами Украины разрушено много домов, под завалами которых могут находиться люди. Об этом информирует глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — заявил Рогов.
Как утверждает Рогов, разбор завалов на месте попадания снарядов в дома продолжается.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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