Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России

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Посольство России в Лондоне сообщило, что слова начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина о том, что ВСУ усилят удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как «зеленый свет» для дальнейшей эскалации. Пишет издание РИИ Новости.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что ранее британское руководство неоднократно делало вид, что не замечает многочисленные удары ВСУ по российской территории.
Дипломаты отметили, что такой прогноз Радакина последовал сразу после того, как Киеву был одобрен очередной пакет военной помощи, куда вошло дальнобойное оружие, в частности, ракеты Storm Shadow.
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Анастасия Хохлова